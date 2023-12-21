Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, AC Milan'ın yakın takibinde.

İtalya Serie A devi AC Milan, ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmayı hedefliyor.

Sky İtalya'da her alan habere göre Milano ekibinin savunma hattı için transfer listesinde üç isim bulunuyor.

Victor Nelsson sürprizi

AC Milan'ın transfer listesindeki üç isimden biri Barcelona'nın İngiltere Premier Lig ekibine kiraladığı solak stoper Clement Lenglet.

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İtalyan devinin listesinde yer alan savunmacılardan bir diğeri de Real Betis'in stoperi Juan Miranda. Stopere bir diğer aday ise Galatasaray'ın savunmacısı Victo Nelsson.

Görüşmeleri Zlatan Ibrahimovic yapacak

Söz konusu adaylar için transfer görüşmelerini AC Milan'ın danışmanı Zlatan Ibrahimovic'in yapması bekleniyor.

Bu yüzden Zlatan'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi muhtemel görünüyor.