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Yardımcı olanlar:

AC Milan - Benfica Avrupa Ligi maç ön izlemesi

Ligi Europa
Benfica
AC Milan
G. Prestianni

Avrupa Ligi'nde AC Milan ile Benfica maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Ligi Europa - Hafta 1
San Siro

AC Milan ile Benfica arasındaki maç, 16 Eylül 2026'da TSİ 15.00 EST ve 19.00 GMT'de başlayacak.

Avrupa devleri, Avrupa Ligi grup aşamasına başlıyor

AC Milan ile Benfica arasındaki mücadele genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanır, ancak bu devler bu sezon Avrupa Ligi grup aşamasının 1. haftasında karşı karşıya geliyor. Milan, geçen sezon Serie A'yı beşinci sırada tamamlarken, Benfica da geçen sezon Portekiz'in en üst ligini üçüncü sırada bitirdi.

Milan ve Benfica'nın ikisi de yurt içinde iyi formda

Milan, İtalya'da yeni sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçında yenilgi yüzü görmedi. Bunların ikisi beraberlikle sonuçlandı; son iki sonuç arasında Lazio ile 2-2'lik eşitlik ve Juventus karşısında 1-1'lik skor da yer aldı. Diego Moreira, Lazio karşısında oyuna sonradan girip iki gol attı ve bu nedenle burada ilk 11'de yer alması muhtemel görünüyor.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Benfica'nın yeni sezona başlangıcı ise neredeyse kusursuz oldu; takım beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Genel olarak bakıldığında, tüm kulvarlarda yedi maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Son üç lig maçlarında 10 gol attılar ve oyun kurucu Gianluca Prestianni bu üç maçın tamamında gol kaydetti.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Muhtemel 11'ler

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Takım haberleri ve kadrolar

AC Milan vs Benfica Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • R. Amorim

Ruben Amorim, bu Avrupa Ligi maçında AC Milan'ın başında olacak, ancak kulüp henüz muhtemel bir kadroyu doğrulamadı ve bu aşamada sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor.

Marco Silva da Benfica'yı bu karşılaşmaya çıkarıyor, ancak kadro detayları da henüz doğrulanmadı. Her iki takımın kadro haberleriyle ilgili güncellemeler, başlama saatine yakın eklenecek.

Form durumu

MIL

MIL - Form

MUN
K2-4
TOR
K1-2
VEN
K2-0
JUV
B1-1
LAZ
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BEN

BEN - Form

AGF
K1-3
EST
K2-1
MAR
K0-3
MOR
K0-4
GV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

AC Milan, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında Serie A'da Juventus deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve beraberlik golünü uzatma dakikalarında yedi. Bundan önce Milan, Venezia'yı 2-0 ve Torino'yu deplasmanda 2-1 yenerek ligde üst üste iki galibiyet aldı. Bu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yedi, ancak tek resmi yenilgisi Chelsea'ye karşı sezon öncesi alınan mağlubiyetti.

Benfica ise son beş maçının tamamını puan kaybetmeden kazandı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Liga Portugal'da Maritimo deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetti. Bu seri içinde Casa Pia karşısında alınan 7-0'lık galibiyet ve AGF'ye karşı Avrupa Ligi elemelerinde elde edilen iki zafer de bulunuyor; iç sahada 3-1, deplasmanda ise 1-3 kazandılar. Benfica bu beş maçta toplam 16 gol atarken sadece 2 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

AC MilanÇizimBenfica
1
2
0
Club Friendlies
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/3
Her iki takım da gol attı3/3

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2009'da Benfica'nın sahasında oynanan bir hazırlık maçında 1-1 sona erdi. Bundan önce taraflar 2007-08 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi: AC Milan, Eylül 2007'de San Siro'da 2-1 kazandı ve Kasım 2007'de Lizbon'daki rövanş maçı da 1-1 sona erdi. Kayıtlara geçen üç karşılaşmada da hiçbir tarafın belirgin bir üstünlüğü yok; her iki tarafın da birer galibiyeti ve bir beraberliği var.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AlkmaarAlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragSparta PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilanAC MilanMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgSalzburgSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
LevskiLevskiLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
1/8 Turuna Yükselme

Avrupa Ligi'nde hem AC Milan hem de Benfica şu anda turnuva puan durumunda ilk sırada yer alıyor.

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