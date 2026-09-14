Ligi Europa - Hafta 1 16 Eyl 2026 - 15:00 San Siro

AC Milan ile Benfica arasındaki maç, 16 Eylül 2026'da TSİ 15.00 EST ve 19.00 GMT'de başlayacak.

Avrupa devleri, Avrupa Ligi grup aşamasına başlıyor

AC Milan ile Benfica arasındaki mücadele genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynanır, ancak bu devler bu sezon Avrupa Ligi grup aşamasının 1. haftasında karşı karşıya geliyor. Milan, geçen sezon Serie A'yı beşinci sırada tamamlarken, Benfica da geçen sezon Portekiz'in en üst ligini üçüncü sırada bitirdi.

Milan ve Benfica'nın ikisi de yurt içinde iyi formda

Milan, İtalya'da yeni sezona sağlam bir başlangıç yaptı ve ilk dört maçında yenilgi yüzü görmedi. Bunların ikisi beraberlikle sonuçlandı; son iki sonuç arasında Lazio ile 2-2'lik eşitlik ve Juventus karşısında 1-1'lik skor da yer aldı. Diego Moreira, Lazio karşısında oyuna sonradan girip iki gol attı ve bu nedenle burada ilk 11'de yer alması muhtemel görünüyor.

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Benfica'nın yeni sezona başlangıcı ise neredeyse kusursuz oldu; takım beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Genel olarak bakıldığında, tüm kulvarlarda yedi maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Son üç lig maçlarında 10 gol attılar ve oyun kurucu Gianluca Prestianni bu üç maçın tamamında gol kaydetti.

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Muhtemel 11'ler

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Takım haberleri ve kadrolar

Ruben Amorim, bu Avrupa Ligi maçında AC Milan'ın başında olacak, ancak kulüp henüz muhtemel bir kadroyu doğrulamadı ve bu aşamada sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor.

Marco Silva da Benfica'yı bu karşılaşmaya çıkarıyor, ancak kadro detayları da henüz doğrulanmadı. Her iki takımın kadro haberleriyle ilgili güncellemeler, başlama saatine yakın eklenecek.

Form durumu

AC Milan, son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında Serie A'da Juventus deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve beraberlik golünü uzatma dakikalarında yedi. Bundan önce Milan, Venezia'yı 2-0 ve Torino'yu deplasmanda 2-1 yenerek ligde üst üste iki galibiyet aldı. Bu beş maçta Milan 10 gol atıp 5 gol yedi, ancak tek resmi yenilgisi Chelsea'ye karşı sezon öncesi alınan mağlubiyetti.

Benfica ise son beş maçının tamamını puan kaybetmeden kazandı. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Liga Portugal'da Maritimo deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetti. Bu seri içinde Casa Pia karşısında alınan 7-0'lık galibiyet ve AGF'ye karşı Avrupa Ligi elemelerinde elde edilen iki zafer de bulunuyor; iç sahada 3-1, deplasmanda ise 1-3 kazandılar. Benfica bu beş maçta toplam 16 gol atarken sadece 2 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2009'da Benfica'nın sahasında oynanan bir hazırlık maçında 1-1 sona erdi. Bundan önce taraflar 2007-08 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi: AC Milan, Eylül 2007'de San Siro'da 2-1 kazandı ve Kasım 2007'de Lizbon'daki rövanş maçı da 1-1 sona erdi. Kayıtlara geçen üç karşılaşmada da hiçbir tarafın belirgin bir üstünlüğü yok; her iki tarafın da birer galibiyeti ve bir beraberliği var.

Puan durumu

Avrupa Ligi'nde hem AC Milan hem de Benfica şu anda turnuva puan durumunda ilk sırada yer alıyor.