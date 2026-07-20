Abu Treika: Rodri en iyisi değil… Arjantin = Messi + 10 oyuncu

Eski Mısırlı yıldız Muhammed Abu Treika, 2026 Dünya Kupası finali sonrasında yaptığı sert açıklamalarla tartışma yarattı. İspanyol Rodri’nin turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesini eleştiren Abu Treika, Arjantin’in final maçında İspanya’ya yenilmesine rağmen ödülü hak edenin Lionel Messi olduğunu vurguladı.

Abu Treika, "BeIN Sports" kanalında yaptığı analizde, Rodri'nin turnuvada olağanüstü bir performans sergilediğini ancak en iyi oyuncu ödülünü hak etmediğini düşündüğünü belirterek, "Messi birinci, ikinci ve üçüncü. Bana göre bu turnuvada onun yaptıklarını yapan başka bir oyuncu yok" dedi.



Eski Al-Ahly efsanesi, Arjantin milli takım kaptanını savunmaya devam ederek, Messi'nin turnuva boyunca milli takımını omuzlarında taşıdığını vurguladı ve "Arjantin, Lionel Messi'dir; Messi ise 10 oyuncuyla oynuyor" diyerek, Tango kaptanının etkisi ile diğer takım arkadaşları arasındaki büyük farka işaret etti.

Messi’yi savunmasına rağmen Abu Treika, final maçında Arjantin’i tek golle mağlup eden İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu hak ettiğini vurguladı.

"Finaller kazanılır, oynanmaz" şeklindeki ünlü sözün bu finale uymadığını, çünkü kupayı kazananın en iyi takım olduğunu açıklayan Abu Treika, şunları ekledi: "Futbol nadiren adil olur, ancak bugün adildi, çünkü İspanya fiziksel, zihinsel, taktiksel ve teknik açıdan en iyisiydi."

Abu Treika, İspanya milli takımının mevcut neslini de övdü ve bu nesli, Avrupa Şampiyonası ve ardından Dünya Kupası şampiyonluklarını kazanarak 2008 ile 2012 yılları arasında dünya futboluna damgasını vuran “Altın Nesil”in başarısını tekrarlayan “La Roja” tarihinin en iyi nesillerinden biri olarak değerlendirdi.

