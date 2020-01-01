Aboubakar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti

Uygun kontratlı transfer için uğraşan Beşiktaş yönetimi, Aboubakar'ı 750 bin euro'ya ikna etti.

Lig başlamadan santrfor transferini yapmak isteyen Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, 'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon euro'ya imza atabileceğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Yönetimin cevabı ise 750 bin euro oldu.

'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.

Daha fazla takım

Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi.