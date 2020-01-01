Aboubakar Beşiktaş'ın teklifini kabul etti
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Lig başlamadan santrfor transferini yapmak isteyen Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar'a yoğunlaştı.
Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon euro'ya imza atabileceğini siyah-beyazlı yönetime iletti. Yönetimin cevabı ise 750 bin euro oldu.
Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar, 750 bin euro'yu kabul etti. Yapılan pazarlıklarda ekstra 750 bin euro başarı performansı üzerinden anlaşma sağlandı.
Yönetim, görüşme sürecinde Porto'dan Aboubakar'ın sağlık raporlarını istedi. 28 yaşındaki golcünün transferinin Başkan Çebi'nin iki dudağı arasında olduğu, 'Gel' denmesi halinde İstanbul'un yolunu tutacağı ifade edildi.