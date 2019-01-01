Abdurrahim Albayrak doğruladı! "Falcao ile temasımız var"
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Galatasaray'da Radamel Falcao için resmi açıklama geldi.
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Radamel Falcao ile temaslarının olduğunu ancak transferin bitmediğini söyledi.
Kolombiyalı golcü Falcao, Monaco'nun kamp kadrosunda da yer almadı.
Albayrak ayrıca Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor" dedi.