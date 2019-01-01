Abdurrahim Albayrak doğruladı! "Falcao ile temasımız var"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao ile temaslarının olduğunu açıkladı.

'da Radamel Falcao için resmi açıklama geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, A Spor'a yaptığı açıklamada Radamel Falcao ile temaslarının olduğunu ancak transferin bitmediğini söyledi.

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Kolombiyalı golcü Falcao, 'nun kamp kadrosunda da yer almadı.

Albayrak ayrıca Mbaye Diagne'nin ayrılacağını sinyalini verirken "Tek hedefimiz Diagne'yi satmak. Avrupa'dan da teklifler var. Masamızda şu anda Diagne için 8 teklif bulunuyor" dedi.