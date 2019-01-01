Abdullah Avcı'dan istifa açıklaması

Braga'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarın istifa çağrısı hakkında konuştu.

UEFA K Grubu'nda Braga ile karşılaşan Beşiktaş, sahada 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sırasında siyah beyazlı taraftar takıma olumsuz tezahüratta bulunurken Abdullah Avcı da istifaya çağırıdı. Deneyimli teknik adam maçın ardından bu konudaki görüşlerini açıkladı:

"İstifa etmeyi hiç düşünmedim. Ama taraftar her zaman haklıdır. Ağızlarından şu ana kadar kötü bir kelime de çıkmıyor. Bence taraftar tepkisinde haklı. Burada desibel rekoru kırmış bir taraftar var. Pazar günü desteklerini bekliyoruz."

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"Oyun zaman zaman gitti, zaman zaman geldi. Penaltıyla maçı çevirebilirdik ama olmadı. Dinlenme şansı en az olan takım biz olacağız, bugün bizimle Avrupa maçı oynayan ekipler pazartesi oynayacaklar, diğer bir rakibimiz ise salı oynadı.

"Ya Kartal ile başlayacaktık ya da Ozi ile. Ozi ancak 60 dakika oynayabildi. Penaltıyı atsak belki başka bir senaryo olacaktı. Sakatlıklar da varken böyle bir kadroyla oynayabilirdik, başka seçeneğimiz yoktu. Bugün Necip sağ bek oynuyor, Roco oynuyor, Vida oynuyor, Rebocho oynuyor. 4'ün 3'ü ilk kez bir arada oynadı."

"Adem Ljajic bizim takımımızın özel oyuncularından bir tanesi. Az önce de söyledim, yine olsa yine attırırım penaltıyı."