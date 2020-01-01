Abdullah Avcı: Şartlar sporcu sağlığı için elverişli değildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor yenilgisinin ardından maçın akşam saatinde oynatılmasını eleştirdi.

Beşiktaş, Ziraat Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu 'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın maç sonundaki açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Öncelikle Erzurum halkına teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri ve bizi ağırlamaları takdire şayan. Ancak buradaki şartlar insan sağlığı için elverişli değil. Sporcu sağlığı açısından doğru değil. Saat 18.30'da -10 derece hava vardı."

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"Bizim tarafımızdan üzücü taraf ise şuydu; 7 tane kenar ortası var, hepsine rakip vuruyor. Büyük takımız, son dakikada gol atıyoruz, sonra korner oluyor, yan topu vurduruyoruz ve penaltı oluyor. Pazar gününe en iyi şekilde hazırlanmamız lazım."

"Beşiktaş taraftarı maçı her yerde, her şekilde izler. Sporcu sağlığı reytingden önemlidir."

"Maddi şartlar sonra konuşulur, benim görevim şu an elimizdeki kadroyla en iyi şekilde performans üretmek."