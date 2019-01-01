Abdullah Avcı, Roman Neustadter'i kadrosunda görmek istiyor
Süper Lig'de tarihinin ilk şampiyonluğu yaşamak için mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları başladı.
Sabah' ın haberine göre turuncu-lacivertliler, Ersun Yanal'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Roman Neustadter'e talip oldu. Rusya'ya veya Almanya'ya gitmesi beklenen Neustadter'in stilini çok beğenen Abdullah Avcı, yönetimden transferini istedi.
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Başakşehir yönetimi sezon sonunda Neustadter ile temasa geçecek.
Kariyerine Almanya'nın Mainz takımında başlayan Rus stoper, Borussia Mönchengladbach ve Schalke 04 takımlarında top koşturduktan sonra 2016 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe transfer olmuştu.
Bu sezon ligde 20 maçta görev yapan Neustadter, bu maçların tamamına ilk 11'de başladı ve 1785 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek.