Abdullah Avcı: Lig oynanmadan tescil edilmez

Deneyimli teknik adam, futbolun mutlaka hayatlara geri döneceğini ve liglerde de sezonun kalan kısmının oynanması gerektiğini söyledi.

A Milli Takım, Beşiktaş ve 'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, kariyeri ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Avcı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum"

Gecesini gündüzüne katan, sağlığını hiçe sayan bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. Zor süreçte, onlara evde kalarak yardımcı olacağız. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Göksal Gümüşdağ'a, Fatih Terim'e, Abdurrahim Albayrak'a, Rüştü Reçber'e geçmiş olsun.

"Bu zamanı boş geçirmemek lazım"

Günün büyük bölümünü ekiple konuşarak, maç analizleri yaparak ve zaman zaman da eski maçları izleyerek geçiriyoruz. Kendimizi güncellemiş oluyoruz. Teknik direktörlerden çok, oyun ve oyun organizasyonlarının analizini yapıyoruz. İtalya'da çok değişik sistemlerde oyunlar oynanmaya başlandı, onları takip edip analizlerini yapıyoruz. Kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Bu zamanı boş geçirmemek lazım. Bu süreç başlamadan evvel planlarımız vardı. Her ay yurt dışına çıkmak, maç izlemek. Güncellemeler, gelişmeler. Bu süreçte bunu uygulama durumumuz olamaz. Ekibimle her gün telefonlaşıyoruz.

"Beşiktaş'ta göreve gelirken zor olacağını biliyordum"

Çok uzun süredir istenen biri olarak, Beşiktaş'a gitmenin bana hissettirdiği gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç. 2 şey vardır, biri anlık sonuç almak, diğeri planlı ve organize şekilde kültür oluşturmak. Hangisi doğru bilemiyorum. Şunu yaşadık, 6 haftalık sonuçların olumsuz olduğu bir süreç. Sonrasında da 6 haftanın üst üste kazanıldığı bir süreç. Kendini çok iyi hissettiğin, tribünlerin seni çağırdığı bir süreç. Sonrasında da 1 ay sonra da Beşiktaş'tan ayrılışım gerçekleşti. Keşkelerle hareket edemeyiz. Beşiktaş'ta göreve gelirken zorlukların olacağını biliyordum. Bu süreçleri bilerek geldim. En iyisini yapmaya çalıştık. Değişik duyguları yaşadığımız bir süreç oldu. Tribünlere çağırılmam, Beşiktaş'ta yaşadığım en gurur verici andı.

"Yaşadığım her şey deneyim"

Hepsi deneyim. Gittiğimde oturtmaya çalıştığım bir oyun felsefesi, sonra da küçük oynamalar. Ya bir kültür oluşturacaksın ya da bir oyunu değiştirip pragmatik sonuçlar alacaksın. 6 maçı üst üste kazandığımızda da, ben şöyle bakarım 'Oyun seni tatmin ediyor mu?'. Oyunun tatmin etmediği, kırılgan yapıların olduğu ama kazanmanın bize bu oyunu geliştirteceğini de görüyordum.

"Lig oynanmadan tescil edilmez"

Bana soracak olursanız, lig oynanmadan tescil edilmez. Futbol oynanmalı. Seyircili oynanmasından yanayım. Futbol, bu süreçten sonra iyileştirme gücüyle birlikte aramıza dönecektir diye düşünüyorum. Takvim bir şekilde ayarlanır. önemli olan dünyanın ve ülkemizin sağlığına kavuşması.

"Resmi teklif almadım"

Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım.