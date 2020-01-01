Abdullah Avcı: Bir değerlendirme yaparız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah Beyazlılar, iki maçta da 3-2’lik sonuçlarla ’a yenilip Ziraat Kupası’na veda etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, “Maçın değerlendirilecek bir yanı yok. Hepimiz adına çok üzüntü verici bir durum. Taraftar nasıl üzgünse biz de aynı şekilde üzgünüz. Düşünmek lazım. İçeride 2-1 öne geçip dört dakikada iki gol yiyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Oyuncu grubunun kendisini test etmesi gereken bir durum var. Benim de öyle” diye konuştu.

Taraftarlar protestosu ve istifa çağrıları hakkındaki soruya da yanıt veren Abdullah Avcı, “Taraftar oyun bekler, skor, aksiyon bekler. Tepkiler gayet normal. Bu sezon hem olumluyu hem olumsuzu yaşadım. Taraftar haklıdır. Aklıselim insanlarız, bir değerlendirme yaparız” ifadelerini kullandı.