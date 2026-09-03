Neymar'ın 2017 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi, Fransız kulübünün Brezilyalı yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini aktive etmek için 222 milyon euro ödemesiyle o dönemde futbol tarihinin en pahalı transferi olmakla kalmadı; aynı zamanda Barça'nın oyuncularını, özellikle de geleceğinin bir parçası olarak gördüğü yetenekleri koruma yönteminde bir dönüm noktası oldu.

Nitekim Neymar'ın ayrılığından itibaren Katalan kulübü, 222 milyon euroluk serbest kalma bedelinin, o dönemde herhangi bir kulübün ulaşmasının zor göründüğü bir rakam olmasına rağmen, dev kulüpleri yıldızlarını kapmaktan alıkoymaya artık yeterli olmadığını keşfettikten sonra politikasını açık bir biçimde değiştirmeye başladı.

Bu değişimin ilk büyük işaretleri, Brezilyalının ayrılışından sonra imzalanan veya yenilenen sözleşmelerde ortaya çıktı.

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Bu sürpriz, Barcelona yönetimini "piyasa değerine bağlı serbest kalma bedeli" fikrini yeniden gözden geçirmeye itti. Kulüp, yüksek ama ödenebilir bir rakam belirlemek yerine, temelde zorunlu ayrılığı neredeyse imkânsız hâle getirmeyi amaçlayan rakamlar koymaya başladı.

Astronomik bedeller

Bu durum, takımın bir dizi yıldızının sözleşmelerinde hızla kendini gösterdi. Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli o dönemde 700 milyon euroya yükselirken, Gerard Piqué ile Sergio Busquets'in bedeli 500 milyon euro oldu.

Ayrıca serbest kalma bedeli, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ve Arthur Melo'nun sözleşmelerinde 400 milyon euroya ulaştı. Aynı zamanda Sergi Roberto'nun bedeli 40 milyondan 500 milyon euroya, Samuel Umtiti'nin bedeli ise 60 milyondan 500 milyona çıktı.

2019'a gelindiğinde Barça daha üst bir seviyeye ulaştı; Antoine Griezmann'ın sözleşmesine 800 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli koydu. İşler burada da durmadı; Ekim 2021'de Barcelona, Pedri'nin yeni sözleşmesinin 1 milyar euroluk bir serbest kalma bedeli içerdiğini resmen açıkladı.

Aynı durum, sözleşmesi Ekim 2021'de 2027'ye kadar yenilenen ve yine 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli bulunan Ansu Fati ile de tekrarlandı.

Nisan 2022'de Barcelona, Ronald Araújo'nun yeni sözleşmesinin de 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli içerdiğini açıkladı; Gavi ise aynı yılın Eylül ayında aynı listeye katıldı.

Kulüp aynı yaklaşımı Lamine Yamal ile de sürdürdü; Ekim 2023'te İspanyol oyuncunun Haziran 2026'ya kadar geçerli sözleşmesinin 1 milyar euroluk bir serbest kalma bedeli içerdiğini açıkladı.

Abdülkerim dosyası

Bu bağlamda, son dönemde kulübün en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri hâline gelen Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'e ilişkin Barcelona'nın tutumu gündeme geliyor.

Abdülkerim'in sözleşmesindeki mevcut serbest kalma bedeli yalnızca 15 milyon euro; bu, oyuncunun gelişimi ve kendisine yönelik artan ilgi göz önüne alındığında Barcelona'nın artık düşük saydığı bir rakam.

İspanyol basınında yakın zamanda çıkan haberler, Blaugrana'nın oyuncu için iyileştirilmiş koşullar içeren yeni bir sözleşme kapsamında bedeli mevcut değerinin 10 katına, yani 150 milyon euroya çıkarmak istediğini yazdı.

Abdülkerim için olası bedel, Barcelona'nın Pedri, Gavi ve Lamine Yamal'ın sözleşmelerine koyduğu 1 milyar eurodan uzak olsa da, henüz 18 yaşını doldurmamış Mısırlı oyuncunun genç yaşına uygun bir ölçekte aynı fikri yansıtıyor.

Bu adım, aynı zamanda Barcelona'nın, Dro olarak bilinen oyuncu Pedro Fernández Sarmiento ile geçen dönemde yaşadığı deneyimin gölgesinde geliyor; Dro da geçen ocak ayında 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek Paris Saint-Germain'e ayrılmıştı ve Barça bunu bir "ihanet" olarak değerlendirmişti.

Katalan "Sport" gazetesinin daha önceki bir haberine göre, hücum orta saha oyuncusunun ayrılış şekli Barcelona için üzücüydü. Teknik direktör Hansi Flick de o dönemde Dro'nun ayrılışına duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söylemişti: "Eğer biri Barcelona için oynamak istiyorsa, kulübün renklerini bütün varlığıyla yaşamalı ve solumalı."

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