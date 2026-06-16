Abdulilah Al-Omari: Uruguay'ı yenmeyi hak etmiştik

Suudi Arabistan milli takımının savunma oyuncusu Abdulilah Al-Omari, 2026 Dünya Kupası'ndaki Uruguay maçında "Yeşiller"in galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Al-Omari, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ilk turunda Suudi Arabistan'ın Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü attı.

Maçtan sonra Katar'ın "BeIN Sports" kanallarına konuşan Al-Omari, "Bu bir artı puan. Ancak üç puanı almayı istiyorduk, galibiyeti hak etmiştik, ama her halükarda şükürler olsun" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Golü attığımdaki duygularımı tarif edemem, özellikle de bu bir Dünya Kupası'nda gerçekleştiği için. Umarım bir dahaki sefere daha iyi olur."

Al-Omari, tarih boyunca Dünya Kupası'nda gol atan onuncu Suudi oyuncu oldu ve Dünya Kupası'nda "Yeşiller" adına gol atan ilk stoper oldu.