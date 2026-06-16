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Abdulilah Al-Omari: Uruguay'ı yenmeyi hak etmiştik

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
A. Al Amri
İspanya
Suudi Arabistan
ABD

Suudi defans oyuncusu, berabere biten maçın tek golünü attı

Suudi Arabistan milli takımının savunma oyuncusu Abdulilah Al-Omari, 2026 Dünya Kupası'ndaki Uruguay maçında "Yeşiller"in galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

Al-Omari, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan grup aşamasının ilk turunda Suudi Arabistan'ın Uruguay ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü attı.

Maçtan sonra Katar'ın "BeIN Sports" kanallarına konuşan Al-Omari, "Bu bir artı puan. Ancak üç puanı almayı istiyorduk, galibiyeti hak etmiştik, ama her halükarda şükürler olsun" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Golü attığımdaki duygularımı tarif edemem, özellikle de bu bir Dünya Kupası'nda gerçekleştiği için. Umarım bir dahaki sefere daha iyi olur."

Al-Omari, tarih boyunca Dünya Kupası'nda gol atan onuncu Suudi oyuncu oldu ve Dünya Kupası'nda "Yeşiller" adına gol atan ilk stoper oldu.

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