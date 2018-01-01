Abdülkadir Ömür: "Avrupa'da oynamak isterim ama..."

Trabzonspor'un genç yıldızı, 4-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından konuştu...

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla devirdiği maçta iki gol atarak maçın kahramanlarından birisi olan Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki oyuncu, "61 numara Trabzon'un simgesi, bunu onur ve gururla taşımaya devam edeceğim. Fenerbahçe maçıyla bir havaya büründük ve art arda galibiyetler almaya başladık. Şampiyonluğa oynayacağız." dedi.

Abdülkadir, transfer konusu ve gelecek planlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Trabzonspor'a uzun zaman hizmet ettikten sonra Avrupa'da oynamak istiyorum. Ama burada başarı yakalamadıkça gitmeye niyetim yok. Zaten şu an ortada hiçbir şey yok."