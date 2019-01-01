Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Abdoulay Diaby görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.



Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.



Diaby, ekibi 'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Abdoulay Diaby kimdir?

1 Mayıs 1991'de Fransa'da dünyaya gelen Diaby, futbol hayatına CS Sedan'ın altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi.

ve Royal Excel Mouscron maceralarının ardından 2 milyon euro'ya 'un yolunu tutan Malili futbolcu, 108 kez giydiği Brugge formasıyla 36 gol attı ve 11 asist yaptı.

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2018-19 sezonunda 4.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Diaby, Portekiz ekibi ile 47 maça çıktı ve 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Malili hücum oyuncusu 2014 yılından bu yana ülkesinin milli takımında da görev yapıyor.