Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.
Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
Abdoulay Diaby kimdir?
1 Mayıs 1991'de Fransa'da dünyaya gelen Diaby, futbol hayatına CS Sedan'ın altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi.
Lille ve Royal Excel Mouscron maceralarının ardından 2 milyon euro'ya Club Brugge'un yolunu tutan Malili futbolcu, 108 kez giydiği Brugge formasıyla 36 gol attı ve 11 asist yaptı.
2018-19 sezonunda 4.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'a transfer olan Diaby, Portekiz ekibi ile 47 maça çıktı ve 7 gol 5 asistlik katkı sağladı.
Malili hücum oyuncusu 2014 yılından bu yana ülkesinin milli takımında da görev yapıyor.