ABD yeni bir galibiyet elde etti ve eleme turuna yükseldi

ABD, ikinci grup maçını da 2-0 kazandı. Seattle’da Avustralya’yı mağlup ettiler. Avustralyalıların kendi kalesine attığı gol ve Alex Freeman’ın kafa vuruşuyla Amerikalılar, Dünya Kupası’nın eleme turlarına yükseldi.

Maç hızlı bir başlangıç yaptı. Avustralya cesurca atağa çıktı, ancak sonunda erken golü atan ev sahibi takım oldu. Akıcı bir atak sonrasında Folarin Balogun pozisyon buldu. Forvet, güzel bir hareketle topu sert bir şekilde ortaladı ve top, Avustralyalı savunma oyuncusu Cameron Burgess'in üzerinden kendi kalecisinin arkasına gitti.

Socceroos hızlı bir şekilde cevap verecek gibi görünüyordu. Ceza sahası kenarında Mathew Leckie, ayakkabısının dışıyla vurduğu şut, üst direğin hemen yanından dışarı çıktı. Amerikalılar daha sonra maça giderek daha iyi girmeye başladı ve inisiyatifi ele geçirdi. Uzun süreli top hakimiyetiyle Team USA, Avustralya kalesine doğru ilerledi, ancak bu durum net gol fırsatlarına pek yol açmadı.

İlk yarı bitmeden hemen önce Mauricio Pochettino’nun takımı 2-0 öne geçti. Gol ilk başta geçersiz sayıldı, ancak VAR devreye girdi. PSV’li Sergiño Dest’in şutunun ardından Alex Freeman’ın ofsayt pozisyonunda olmadığı ortaya çıktı ve böylece skoru ikiye katlayan gol geçerli sayıldı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Balogun, Avustralya’ya kesin darbeyi indirme fırsatı yakaladı. Forvet, kaleci Patrick Beach ile karşı karşıya kaldı ancak çok uzun süre tereddüt etti; bu da Alessandro Circati’nin zamanında müdahale edip şutu engellemesine olanak sağladı.

Yine de Avustralyalılar, kısa aralıklarla iki kez skoru azaltma fırsatı yakaladı. Nestory Irankunda, ABD savunmasının arkasında boşluk buldu ve topu ceza sahası içinde boş pozisyonda bulunan Cristian Volpato’ya geri bıraktı, ancak Volpato kaleyi bulamadı. Biraz sonra Connor Metcalfe, ceza sahası sınırından bir şut çekti, ancak şutu ikna edici değildi ve Matt Freese için kolay bir av oldu.

Maç ilerledikçe ABD savunması, birkaç tehlikeli pozisyon yaratmasına rağmen net bir gol fırsatı yakalayamayan Avustralya karşısında giderek daha fazla zorlanmaya başladı. İkinci yarıda ABD Milli Takımı, maçı kesin olarak bitirme fırsatı yakaladı ancak bu şansı değerlendiremedi ve bu nedenle galibiyet için mücadele etmeye devam etmek zorunda kaldı. Sonuçta Amerikalılar maçın son dakikalarını sorunsuz atlattılar, çünkü Avustralya gol atmayı başaramadı. D Grubu’nda üst üste ikinci galibiyetini alan ABD Milli Takımı, bir sonraki tura yükseldi.