2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki son maçlarına katılmak üzere otobüsle seyahat edecek 600 taraftarın masraflarını, turnuvadaki yüksek ulaşım maliyetlerine yönelik eleştiriler sürerken, Alman milli takım oyuncuları üstleniyor.

Normalde 12,90 dolar (9,50 sterlin) olan tren biletleri, 25 Haziran'da Almanya'nın Ekvador ile oynayacağı Grup 5'in son maçı için New York şehir merkezinden New Jersey'deki MetLife Stadyumu'na 150 dolara yükseltildi, ardından 98 dolara indirildi.

Başlangıçta benzer bir yolculuk için 80 dolar olan otobüs ücretleri 20 dolara düşürüldü. New Jersey Valisi, yüksek fiyatların Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) ulaşım masraflarını karşılamayı reddetmesinden kaynaklandığını belirtti.

Alman Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Dünya Kupası sırasında New York'ta otobüs ve tren seyahat masraflarının artması nedeniyle, Alman milli takım oyuncuları 600 taraftar için grup finallerine ücretsiz ulaşım organize etti."

BBC'nin aktardığına göre açıklamada şunlar da yer aldı: "Joshua Kimmich ve takım arkadaşları, Ekvador ile oynanacak maçı izlemek üzere taraftarları New York'tan New Jersey'deki stadyuma götürecek otobüslerin masraflarını üstleniyor."

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na önümüzdeki Pazar günü Curacao ile oynayacağı maçla başlayacak, ardından ikinci turda Fildişi Sahili ile karşılaşacak ve grup aşamasını Ekvador maçıyla tamamlayacak.

Rusya ve Katar'daki Dünya Kupası turnuvalarında, taraftarların maçlara ve kendilerine ayrılan alanlara ulaşmaları için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanmıştı.

ABD, 2018'de turnuvaya ev sahipliği yapma anlaşmasında aynı avantajı sunmayı taahhüt etmişti. 2023'te yapılan bir anlaşma değişikliği ile taraftarlardan seyahat masrafları karşılığında ücret alınması kararlaştırıldı.