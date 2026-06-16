ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Kupası finaliyle ilgili olarak başrolü üstleniyor

FIFA, ABD Başkanı Donald Trump’a Dünya Kupası finali sonrasında kupayı kazanan takıma takdim etme izni verdi. Ayrıca, kupa havaya kaldırıldığında Cumhuriyetçi liderin podyumda kalmasına da izin verildi.

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, FIFA bu konu iç toplantılarda gündeme geldiğinde herhangi bir itirazda bulunmadı. Böylece dünya futbol federasyonu, kupayı sadece kazanan takımın bir üyesinin takdim edebileceği kuralını çiğniyor.

Ayrıca Trump, kupayı havaya kaldırırken sahnede kalabilecek, ki bu da normalde görülmeyen bir durum. Trump, Dünya Kupası kazananlarıyla ne kadar ilgileneceğine nihayetinde kendisi karar verecek.

Ancak Beyaz Saray'daki beklentiler, Home Alone 2filminin oyuncusunun kendini olabildiğince ön plana çıkaracağı ve esnetilen FIFA kurallarından en iyi şekilde yararlanacağı yönünde. Washington D.C.'de bu beklentinin temelinde, geçtiğimiz yıl düzenlenen kulüpler arası Dünya Kupası da yatıyor.

Geçen yaz Chelsea, Amerika topraklarında düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Trump, o zaman gümüş kupanın takdiminden sonra podyumda kalarak sürpriz yaptı ve bu durum, aralarında Cole Palmer'ın da bulunduğu birçok kişinin şaşkın bakışlarına neden oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump'a sahneden inmesi gerektiğini işaret etti, ancak başkan bunu umursamadı. Muhtemelen FIFA, aynı utanç verici senaryoyu önlemek istiyor ve bu nedenle kurallarını esnetmiştir.

Trump, ABD'nin Paraguay ile oynadığı açılış maçında yer almadı. Öngörülemez ve yoğun programı buna izin vermedi.

Bu nedenle Trump, 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak Dünya Kupası finalinde prensipte yer alacak. Bunun yanı sıra diğer maçları da izleme ihtimali var.