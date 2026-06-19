ABD - Avustralya maçı sırasında izleyiciler bir adamdan iyice bıkmış durumda

X'te hakem Felix Zwayer ve ekibi eleştiri oklarının hedefi oldu. ABD ile Avustralya arasındaki maçta (2-0) bir dizi yanlış karar verdiği iddia ediliyor.

Hakem, ev sahibi takımın ilk yarıda Avustralyalıları mağlup ettiğini gördü. Cameron Burgess’in kendi kalesine attığı gol ve kanat bek Alex Freeman’ın kafa vuruşu sayesinde Amerikalılar Dünya Kupası’nın ikinci turuna yükseldi.

Sebastian Berhalter, orta saha oyuncusu Nestory Irankunda ile hava topu mücadelesinde havaya sıçradığında topa koluyla dokunmuş gibi görünüyordu. Zwayer penaltı vermedi ve VAR’a göre bu doğru karardı, çünkü top çizgiye değmemişti.

Ayrıca, Irankunda topu geriye doğru kafayla indirdikten ve pas vermek istediğinde, Connor Metcalfe, Tyler Adams tarafından düşürüldü. Adams daha sonra Metcalfe’nin ayak bileğine bastı, ancak bu sefer de Avustralyalılara penaltı verilmedi.

Socceroos maçı kaybetmiş olsa da, izleyicilere göre iki penaltı hak etmişti. “Ben mi tamamen yanılıyorum yoksa Avustralya aslında şimdiye kadar iki penaltı almalıydı?” diye yazan bir kişi var. “VAR, Donald Trump’tan korkuyor” diye yorum yapan bir başkası da var.

“O Alman hakem şike nedeniyle uzaklaştırma cezası almıştı, nedenini hemen anlıyorsunuz,” diye yazıyor maçı izleyen bir kişi. X platformunda Zwayer’e yönelik eleştiriler sıkça görülüyor. “Hakem, iki takımdan birinin lehine oldukça şüpheli kararlar vermeye başladı. Amerika bir sonraki tura çıkarsa, bunun bir tesadüf mü yoksa bir ‘trend’ mi olacağını merak ediyorum.”

Platformda “Bu hakemlik ne utanç verici…” ve “Bu hakem, işe yaramaz bir ev sahibi takım hakemi” gibi yorumlar da yer alıyor. Zwayer ayrıca başka bir şekilde de dikkat çekti; uzatma dakikalarında kramp girerek çimlere yığıldı.