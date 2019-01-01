A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu
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AA
Şenol Güneş, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğüne Şenol Güneş'in getirildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada sözleşmenin 1 Haziran 2019'da başlayacağı ve 2022 Dünya Kupası'nı da kapsayacağı açıklandı.
Şenol Güneş'in Mayıs ayı sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek.
Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşma sağlandı
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır."
"Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."