Türkiye A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Teknik Direktör Stefan Kuntz, 27 kişilik aday kadroyu belirledi.

Alman Teknik Direktör, kadrodaki tercihleri ve Portekiz karşılaşmasını TRT Spor'a değerlendirdi:

"Herkesin kafasında kadroyla ilgili görüşler var. Benim de onların hepsine saygım var bundan dolayı da belli konularda açıklama yapmayı düşündüm, bunun faydalı olacağını düşünüyorum.

Oyuncu tercihleri

Stefan Kuntz, kadroda olan ve olmayan isimler hakkında tercih sebeplerini açıkladı. Öncelikle forvet bölgesindeki tercihinden başlayan Kuntz, A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Umut Bozok ve Belçika'da iyi bir sezon geçiren Deniz Undav arasında kaldığını söyledi.

"Enes Ünal'dan başlayalım, herhalde onunla ilgili çok tartışmaya gerek yok. La Liga'da gol krallığı listesinde üst sıralarda olan bir isim.

"Deniz Undav ve Umut Bozok konusu biraz zorladı. Seçimi Umut'tan yana kullandık. İkisi de golcü oyuncular. Umut Süper Lig'de gol krallığında ikinci sırada. Umut, burada Süper Lig'de oynayan bir isim. Deniz Undav'a kapılarımız kapalı değil. İlerleyen dönemde aramızda olabilir."

Sakatlıklar da tercihte etkiliydi

Stefan Kuntz, Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı ve Kasımpaşa'nın genç sol beki Eren Elmalı'yı da sakatlıklarından dolayı kadroya alamadığını söyledi.

"Kadromuza baktığımız zaman Dorukhan, Yunus gibi yeni isimleri görüyoruz. Abdülkerim Bardakçı ve Eren Elmalı da sakat olmasa burada olacaktı. Dorukhan, çok iyi bir sezon geçiyoruz, aramızda görmek istedim. Hocasıyla fikir alışverişinde bulundum. Dorukhan için takım arkadaşları da karakteri ve oyun yapısı için de olumlu şeyler söyledi. Bu iki bilgiyle kendisini davet ettim.

Yusuf Yazıcı, Rusya'ya transferini yaptı. Son karşılaşmalarında gol atıyor, asist yapıyor. İyi durumda kendisi, deneyimli bir futbolcu kendisi. Yusuf'un da aramızda olması, bir noktada bir oyuncumuz bizimle olmazsa tekrar gelemeyeceği anlamına gelmiyor.

Portekiz maçı

Play-off turunda Portekiz ile karşılaşacak Türkiye'de Teknik Direktör Stefan Kuntz, maça dair yorumlarda bulundu.

"Kağıt üstünde gerçekler var. FIFA sıralaması, Portekiz oyuncularının hangi kulüplerde oynadığı gibi datalar var. Bunlar değiştiremeyeceğimiz gerçekler. Maç sahada oynanıyor ve ben inanıyorum oyuncularım ellerinden geleni yapacaklar.

"Kesinlikle Portekiz'e rahat bir oyun oynatmayacaklar. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Eğer rakibinizin kaybedecek bir şeyi yoksa, bu Portekiz gibi ekipler için tehlikedir.

Daha fazla okuma