A Milli Takım’ın Dünya Kupası yolu belli oldu! Mucizeye bağlı ancak…

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubunda play-off biletini cebine koydu. Gruptan direkt katılım içinse bir mucizeye ihtiyaç var…

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. İlk sıradaki İspanya'nın 15 puanı bulunuyor. Elemelerde ikili averaja değil genel averaja bakılıyor. İspanya'yı Sevilla'da oynanacak maçta 7-0 yenersek doğrudan Dünya Kupası'na gideceğiz ancak FIFA klasmanında 1 numaralı takım olan, elemelerde 19 gol atıp kalesinde gol görmeyen ve 5 maçta 15 puan toplayan İspanya'yı 7-0 yenmek mucizeden de öte bir durum...

Ne yaptık?

Son olarak 1954'te yendiğimiz İspanya'yı, prestij açısından bile yensek önemli bir moral olacaktır ancak gerçekçi yolumuz olan play-off'larda ise bir çeşit 'Final Four' oynanacak. Playoff'larda 16 takım olacak. Bulgaristan galibiyetiyle play-off'larda ilk torbada yer almayı garantiledik.

16 takım 4 torbaya ayrılacak ve 20 Kasım 2025'te FIFA'nın Zürih'teki genel merkezinde kuralar çekilecek. 16 takım, 4 ayrı gruba ayrılacak. 4 ayrı grupta 1. torbadaki takımlar 4. torbadaki takımlarla, 2. torbadaki takımlar 3. torbadaki takımlarla eşleşecek.

Her grupta takımlar 26 Mart 2026'da yarı final ve 31 Mart 2026'da final oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Tek maç usulüne göre oynandığı için ev sahipliğini kimin yapacağı da merak konusu. Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Bu durumda yarı final maçı Türkiye'de oynanacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

Şu anki sonuçlara göre torbalar şu şekilde oluştu:

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

Torbası kesinleşen takımlar: Türkiye, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda