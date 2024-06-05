İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan A Milli Takım'ın yıldızı, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal'ın ardından bir sakatlık şoku daha yaşandı.

İtalya ile dün akşam oynanan ve 0-0 beraberlikle tamamlanan maçın 38. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

"Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

"Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."

Ozan Kabak, Enes Ünal'dan sonra EURO 2024 kadrosundan çıkarılan ikinci oyuncu oldu.