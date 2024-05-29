A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı

Devre arası katıldığı Fenerbahçe'de başarılı bir dönem geçiren Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıracak.

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı gerekçesiyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı. Çağlar’ın arka adalesinde yaşadığı yırtık nedeniyle yaklaştık üç hafta sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle yapılan değerlendirmenin ardından milli takımın kadrosundan çıkartıldığı ifade edildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle EURO 2024'te mücadele edecek

Sekiz isim daha dışarıda kalacak

A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesine yer verildi. A Milli Takım’da Çağlar’ın yerine herhangi bir isim kadroya davet edilmezken, kadrodan çıkacak dokuz isim sayısı da böylece sekize düştü.

Geçtiğimiz yaz transfer olduğu Atletico Madrid’de yeterince forma şansı bulamayınca EURO 2024’e daha hazır girme düşüncesinin de etkisiyle kiralık olarak Fenerbahçe kadrosuna katılan 28 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın golünü atan isim olmuştu.