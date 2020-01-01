A Milli Takım 11 Kasım'da sahaya çıkıyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Hırvatistan maçı, 11 Kasım'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.
Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.