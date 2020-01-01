A Milli Takım 11 Kasım'da sahaya çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye ile maçı, 11 Kasım'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.

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Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından 'nde 15 Kasım'da ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.