İspanyol Ferran Torres, Katalan kulübünün formasıyla geçirdiği 4,5 sezonun ardından Barcelona kariyerinin perdesini kapattı ve 50 milyon euro değerindeki bir transferle Paris Saint-Germain'e geçerek satış değeri açısından Barcelona tarihinin en pahalı beşinci oyuncusu oldu.

Torres, sosyal medya hesapları üzerinden Barcelona taraftarlarına duygusal bir veda mesajı gönderdi. Mesajında kulüpte geçirdiği döneme minnettarlığını dile getiren oyuncu, takımın formasını giymenin ve renklerini savunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu, Camp Nou'daki deneyiminin ise hem sportif hem de kişisel düzeyde gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Torres, Ocak 2022'de Manchester City'den gelerek Barcelona'ya katılmış ve 4,5 sezon boyunca takımın önemli unsurlarından biri hâline gelmişti. Ardından, transferi 50 milyon euro karşılığında bağlayan Paris Saint-Germain ile yeni bir meydan okumaya atılmaya karar verdi.

İspanyol forvet, Barcelona'da geçirdiği yılların kendisini daha iyi bir oyuncu ve daha iyi bir insan yaptığını söyledi. Kulübe elindeki her şeyi ortaya koyma ve takımın hak ettiği yeri yeniden kazanmasına yardımcı olma hırsıyla geldiğini belirten Torres, takımla birlikte geçirdiği süre boyunca Barcelona'nın kendisi için bir yuva niteliğinde olduğunu vurguladı.

Torres ayrıca kulüp içinde kurduğu ilişkilere de değinmeyi ihmal etmedi. Sahanın içinde ve dışında dostlar bıraktığını, bunun yanında kendisinin ve takım arkadaşlarının gelişiminde rol oynayan kişileri geride bıraktığını vurgulayan oyuncu, anılar ve başarılarla dolu olarak nitelendirdiği bir dönemin sonuna gelmiş oldu.

Barcelona kariyeri boyunca Torres, La Liga'da 3 kupanın yanı sıra İspanya Kral Kupası'nda 2, İspanya Süper Kupası'nda ise 3 şampiyonluk kazandı. Ayrıca kulüp formasıyla 200 maç barajını aşan oyuncu, bu süreçte 65 gol atıp 23 gol pası verdi.