Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, takımını Union Berlin karşısında 7-0'lık ezici bir galibiyete taşıyarak Almanya Ligi'nin dördüncü hafta müsabakaları kapsamında bu sezonki en dikkat çekici maçlarından birine imza attı.

Musiala, 18. dakikada Bayern'in ilk golünü uzak köşeye yerleşen sert bir vuruşla kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti; böylece takımına erken üstünlük sağladı ve Allianz Arena'daki gol şöleninin yolunu açtı. Bu gol, oyuncunun her zamanki seviyesine yaklaştığının yeni bir kanıtı niteliğindeydi.

Musiala'nın parlak performansı yalnızca golle sınırlı kalmadı; uzun bir aradan sonra ilk kez maçın tamamında sahada kalarak normal seviyesine dönüş yolculuğu kapsamında önemli bir adım attı.

Oyuncu, maçın ardından kendini iyi hissettiğini belirterek her maçın ileriye doğru yeni bir adımı temsil ettiğini ve yeniden 90 dakikanın tamamını oynamanın kendisi için harika bir duygu olduğunu vurguladı.

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Musiala, sezon başında iki hazırlık maçında ani düşme yaşamasının ardından sahalardan uzak kalmış, daha sonra kısa süreli bilinç kaybı nöbetlerine yol açan bir sinirsel rahatsızlıktan muzdarip olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle Union Berlin karşısında maçın tamamında görev alması, Bayern ve taraftarlarına sahalara dönüşü konusunda olumlu bir işaret verdi.

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, Alman "Bild" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Musiala'nın performansını övdü ve oyuncunun maç boyunca önemli bir adım attığını ifade etti.

Teknik direktör, Musiala'nın 90 dakika oynadığını ve bir gol kaydettiğini belirterek, geçtiğimiz haftalarda oyuncunun durumuyla ilgili soruların ilginin büyük bir kısmını meşgul etmesinin ardından artık herkesin dikkatinin onun saha içi seviyesine yöneldiğine dikkat çekti.

Musiala'nın parlak performansı, uluslararası ara döneminde yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'na katılmasından önce önemli bir zamanlamada geldi; burada maç ritmini yeniden yakalamak ve hazırlığını pekiştirmek için yeni bir fırsat bulması bekleniyor.

Öte yandan Bayern, Harry Kane'in iki, Michael Olise'nin üç gol kaydetmesinin ardından Ismail Jakobs'un bir gol daha eklemesiyle tarihi gecesini 7-0'lık galibiyetle tamamladı ve uluslararası ara öncesinde büyük bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

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