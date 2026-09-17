Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, bu sezon gösterdiği etkileyici çıkışı sürdürerek efsane Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 9 yıl önce yakaladığı rakama ulaştı.

Raphinha, Racing Santander filelerine 3 gol "hat-trick" bırakarak Barça'nın İspanya Ligi'nin altıncı haftasında dün akşam oynanan maçta aldığı 7-2'lik farklı galibiyette en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

Brezilyalı yıldız, İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 9'a çıkararak, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin önceki gün salı günü 7 golle geçici olarak zirveye yerleşmesinin ardından gol krallığı listesinin başına oturdu.

Fransız "Stats Foot" ağına göre Raphinha, Messi'nin 2017-2018 sezonunun başında yaptığından bu yana İspanya Ligi sezonunun ilk 6 maçında 9 gol atan ilk oyuncu oldu.

Raphinha'nın golleri şu takımlara karşı geldi: Racing Santander (3 gol), Elche (2 gol), Rayo Vallecano (2 gol), Athletic Bilbao (1 gol) ve Valencia (1 gol); Levante karşısında ise gol atamadı.

Messi ise 9 yıl önce dokuz golünü şu takımların filelerine bırakmıştı: Eibar (4 gol), Espanyol (3 gol) ve Alavés (2 gol).

Arjantinli yıldız o sezonu 34 golle La Liga gol krallığı listesinin zirvesinde tamamlamıştı.

Belirtmek gerekir ki Raphinha, sezon başından bu yana tüm kupalarda 11 gol attı (Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol); bu, beş büyük ligdeki herhangi bir kulüpte başka hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir rakam.

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