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FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

9 yıl sonra: Raphinha, Messi'nin muhteşem çıkışını tekrarlıyor

Raphinha
L. Messi
Barcelona - Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
La Liga
Brezilya
Arjantin
İspanya

Brezilyalı yıldız, büyük liglerdeki tüm oyunculara fark attı

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, bu sezon gösterdiği etkileyici çıkışı sürdürerek efsane Lionel Messi'nin Katalan ekibiyle 9 yıl önce yakaladığı rakama ulaştı.

Raphinha, Racing Santander filelerine 3 gol "hat-trick" bırakarak Barça'nın İspanya Ligi'nin altıncı haftasında dün akşam oynanan maçta aldığı 7-2'lik farklı galibiyette en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.

Brezilyalı yıldız, İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 9'a çıkararak, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin önceki gün salı günü 7 golle geçici olarak zirveye yerleşmesinin ardından gol krallığı listesinin başına oturdu.

Fransız "Stats Foot" ağına göre Raphinha, Messi'nin 2017-2018 sezonunun başında yaptığından bu yana İspanya Ligi sezonunun ilk 6 maçında 9 gol atan ilk oyuncu oldu.

Raphinha'nın golleri şu takımlara karşı geldi: Racing Santander (3 gol), Elche (2 gol), Rayo Vallecano (2 gol), Athletic Bilbao (1 gol) ve Valencia (1 gol); Levante karşısında ise gol atamadı.

Messi ise 9 yıl önce dokuz golünü şu takımların filelerine bırakmıştı: Eibar (4 gol), Espanyol (3 gol) ve Alavés (2 gol).

Arjantinli yıldız o sezonu 34 golle La Liga gol krallığı listesinin zirvesinde tamamlamıştı.

Belirtmek gerekir ki Raphinha, sezon başından bu yana tüm kupalarda 11 gol attı (Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol); bu, beş büyük ligdeki herhangi bir kulüpte başka hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir rakam.

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