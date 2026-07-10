9 gün önce… Klattenberg, 2026 Dünya Kupası’nın nihai kararını açıkladı

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, 2026 Dünya Kupası’nın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek final maçını yönetecek hakemin kimliğini, turnuvanın başlamasına tam 9 gün kala açıkladı.

Dünya Kupası final maçı, 19 Temmuz Pazar günü, ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinde yer alan açıklamalarda Clattenburg, Dünya Kupası final maçının hakeminin İtalyan olacağını söyledi.

Klatenberg, hakemin adını açıkça belirtmedi; ancak turnuvada tek bir İtalyan hakem bulunuyor: 44 yaşındaki Maurizio Mariani.

Mariani, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar Suudi Arabistan-Uruguay, grup aşamasında Kolombiya-Kongo ve son 32 turunda Brezilya-Japonya olmak üzere 3 maçı yönetti.

Clattenburg, bu seçimi, İtalyan kökenli İsviçreli başkan Gianni Infantino'nun liderliğindeki FIFA'da İtalyanların hakimiyeti ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın varlığıyla gerekçelendirdi.

İngiliz hakem bu konuda şunları söyledi: “Hakemin yine İtalyan olabileceğini duydum; Infantino İtalyan, Collina İtalyan ve hakemlik dünyasında ve genel olarak futbolda en büyük etki İtalyanların elinde.”

Şöyle devam etti: “Duruma bakarsanız, 2010’da hakem İngilizdi, 2014’te İtalyan, 2018’de Arjantinli ve 2022’de Polonyalıydı. Eğer yine bir İtalyan hakem seçersek, bu, İtalyanlar dışında başka hakem olmadığı anlamına mı gelir?”

Şöyle devam etti: “Bu yıl bir İtalyan hakem yine bu fırsatı yakalarsa ve bu turnuvada FIFA’nın yaşadıklarını da göz önünde bulundurursak, bu benim için büyük bir şok olur.”

Son olarak şunları söyledi: “Maçı başka bir İtalyan hakem yönetirse bu birçok insanı rahatsız edecektir. İtalyan hakemin bunu hak etmediğini söylemiyorum, ancak o maçı yönetebilecek yetenekli birçok hakem var.”

Hatırlanacağı üzere, İtalya milli takımı, 2018 ve 2022 turnuvalarında da yer almamış olmasının ardından, 2026 Dünya Kupası’na üst üste üçüncü kez katılamayacak.