89. dakikadaki aptalca hareket, PSV'nin yıldız oyuncusuna Ajax deplasman maçını kaçırmasına neden oldu

PSV, Ajax maçında Ivan Perisic'ten yoksun kalacak. 37 yaşındaki kanat oyuncusu, Perşembe günü PEC Zwolle'ye karşı oynanan maçta (6-1 galibiyet) sezonun beşinci sarı kartını gördü.

Deneyimli Perisic, PEC maçında yedek kulübesinde oturdu, ancak 69. dakikada Joey Veerman'ın yerine oyuna girdi.

O anda Eindhoven ekibi zaten 5-1 öndeydi. PSV altıncı golü attıktan sonra Perisic kendini tutamadı.

89. dakikada Perisic, Ajax ile oynanacak deplasman maçı öncesinde kart sınırında olduğunu tamamen unutmuş gibiydi. PEC'in ceza sahasında bir PSV oyuncusunun topu kaybetmesinin ardından, aslında gerek yokken acil fren yaptı.

Hakem Marc Nagtegaal, Perisic'e sarı kart göstermekten başka çare bulamadı. Bu, VriendenLoterij Eredevisie'deki beşinci sarı kartı olduğu için, yıldız oyuncu gelecek hafta Johan Cruijff ArenA'da oynanacak bu muhteşem maçı kaçıracak.

Peter Bosz, maç sonrası basın toplantısında Perisic'e kızgın değildi. Esmir Bajraktarevic ve Couhaib Driouech, Perşembe akşamı mükemmel alternatifler olduklarını gösterdiler.

Önümüzdeki hafta sonu PSV, 27. şampiyonluğunu kutlamak için güneşli bir yere gidecek. Ardından Eindhoven ekibi, normal bir hafta geçirerek Ajax deplasmanına hazırlanabilecek.