Aurelien Tchouameni'nin Real Madrid'e dönüşü, bir oyuncunun uzun bir yokluğun ardından geri dönmesinden ibaret görünmüyor; bu dönüş, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun hesaplarında özel bir önem taşıyor. Mourinho, Fransız orta saha oyuncusunu takıma düzeni ve istikrarı yeniden getirebilecek unsurlardan biri olarak görüyor.

Tchouameni, maçlara en iyi seviyesinde çıkmasına imkân verecek tam fiziksel hazırlığa henüz ulaşmamış olsa da, Elche karşısında forma giyme fırsatı buldu ve teknik ekibin, kendisinin hızla asli oyuncular çemberine geri dönebileceğine dair güvenini pekiştiren son derece olumlu işaretler verdi.

Maçta Tchouameni, orta saha oyuncuları arasında en isabetlilerden biriydi. Bu da onun dönüşünün geçici bir katılım olmadığını, aksine Real Madrid'in kadrosundaki merkezî rolünü yeniden kazanma yolunda atılmış ilk adım olduğunu doğruluyor. Bu bilgiler İspanyol "As" gazetesine dayanıyor.

Mourinho "vazgeçilmez" bir oyuncudan söz etmiyor

Mourinho her zaman Real Madrid içinde "vazgeçilmez" bir oyuncu bulunmadığını vurgulamaya özen gösterse de, Tchouameni'nin durumu biraz farklı görünüyor.

Zira teknik ekip, Fransız oyuncuyu takıma bazı maç dönemlerinde eksikliğini hissettiği dengeyi verebilecek bir unsur olarak görüyor; özellikle de hatlar arasındaki mesafeler açıldığında ve takım kontra ataklara açık hâle geldiğinde.

İşte bu nedenle, "vazgeçilmez" kelimesi belki de Tchouameni'nin Mourinho'nun projesindeki konumunu en doğru şekilde anlatan ifade değil; ancak "hayati" ve "asli" kelimeleri, teknik direktörün ondan beklediği rolü tanımlamaya daha yakın görünüyor.

Teknik ekip için Tchouameni sıradan bir orta saha oyuncusu değil, disiplini, kontrolü ve dengeyi yeniden kazanması istenen bir sistemin temel bir parçası.

Real Madrid'in genel planı, maç takviminin yoğunluğu ve sezonun uzunluğu göz önüne alındığında büyük ölçüde rotasyona dayanacak; ancak işler kritik gecelere geldiğinde tercih daha da zorlaşıyor ve teknik direktörün kendisine mümkün olan en yüksek istikrarı sağlayan unsurlara güvenmesi gerekiyor. İşte tam da burada Tchouameni merkezî oyuncu konumunu üstleniyor.

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Dönüşten önce gizlilik günleri

Tchouameni'nin maçlara dönüşü, gizlilik içinde geçen günler yaşadı; bu, Real Madrid'de bu sezon, özellikle oyuncuların fiziksel durumuyla ilgili olarak alışılmış bir yöntem hâline geldi.

Elche karşılaşmasından önce Mourinho, Fransız oyuncudan söz ederek forma giyme fırsatı bulacağını doğruladı, ancak kaç dakika sahada kalacağını açıklamayı reddetti.

Mourinho maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Elche maçında hiç şüphesiz daha fazla oyun süresi alacak. Sürekli olarak gelişiyor, daha güçlü ve daha özgüvenli hâle geliyor. Kesinlikle oynayacak, ama süresini ben belirlemeyeceğim."

Valdebebas'ta plan daha netti. Yönelim, Tchouameni'ye yarım saatten fazla süre vermek yönündeydi; aynı zamanda onu riske atmamaya veya yeni bir sakatlığa maruz bırakmamaya özen gösteriliyordu.

Teknik ekip, oyuncuyu maç atmosferine kademeli olarak geri kazandırmaya özen gösteriyordu; özellikle de yokluğundan önce en iyi seviyesinde olduğu için, hazırlığı tamamlanmadan dönüşünü riske atmaya hiçbir hazırlık yoktu.

Ancak Salı akşamı beklenenden fazlası gerçekleşti. Tchouameni, maça Federico Valverde'nin yanında orta sahada başladı ve fiziksel ile rekabetçi yeteneklerine dair gerçek bir sınav aldı.

Hazır olduğunu doğrulayan 86 dakika

Tchouameni'nin katılımının sınırlı olması gerekiyordu, ancak kendisi için beklenen teorik süreyi açık bir şekilde aştı. Fransız oyuncu tam 86 dakika sahada kaldı; bu da iyileştiğinin ve maç baskısına dayanma kapasitesini yeniden kazandığının güçlü bir göstergesiydi.

Tchouameni'nin sorunu son dönemde bacağında süregelen bir ağrıyla ilgili değildi; asıl mesele, rekabetçi ritmini aceleye getirmeden yeniden kazanabilmesi için onu antrenman ve maç atmosferine kademeli olarak yeniden dahil etmekti.

Ancak Elche karşılaşmasında teknik ekip düğmeye basmaya karar verdi ve ona sahaya gerçek bir dönüş fırsatı verdi. Daha da önemlisi, Tchouameni bu fırsatı iyi değerlendirdi.

Oyuncu, rekabetçi seviyesinin zirvesine henüz ulaşmadı; bu da bir yokluk döneminin ardından doğal bir durum. Ancak kendisine önemli bir moral desteği veren bir performans sergiledi ve Mourinho'ya rolünü en kısa sürede yeniden üstlenebileceğine dair olumlu işaretler gönderdi.

Rakamlar Tchouameni'yi anlatıyor

Maçın rakamları, Tchouameni'nin sadece sınırlı dakikaları tamamlamak için sahaya çıkan bir oyuncu olmadığını, aksine Real Madrid'in oyun kuruluşunda ve orta sahaya hâkimiyette açık bir şekilde var olduğunu doğruluyor.

Oyuncu 40 pas tamamladı ve bu alanda Dean Huijsen ile Antonio Rüdiger'in ardından Real Madrid oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı; bu, atakların başlangıcındaki büyük rolleri nedeniyle genellikle stoperlerin başını çektiği bir istatistik.

Ancak pas sayısından daha önemli olan, isabet oranıydı. Tchouameni'nin pas isabeti %95,2'ye ulaştı ve böylece takımın pasta en isabetli oyuncuları arasında yer aldı. Orta saha oyuncuları ve forvetler hesaba katıldığında, kendisinin önüne yalnızca pas isabeti %96,2'ye ulaşan Arda Güler geçebildi.

Ayrıca katılımı maçın büyük bir bölümüne yayıldı ve ancak Mourinho maçı sonuçlandırıp galibiyeti elde etmek amacıyla daha fazla hücum oyuncusunu oyuna sürmeye karar verdiğinde sahayı terk etti. İşte burada Tchouameni'nin teknik direktörün hesaplarındaki önemi ortaya çıkıyor.

Zira onun varlığı, takıma hatlar arasında bağlantı kurabilen ve diğer orta saha unsurlarının daha özgürce hareket etmesine imkân veren, aynı zamanda savunma hattının önünde gerekli korumayı sağlayan bir oyuncu kazandırıyor.

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Kritik anlarda Real Madrid'i kurtardı

Real Madrid'in Elche karşısındaki performansı kusursuz değildi, aksine pek çok soru işareti taşıyordu. İyi bir ilk yarının ardından takımın seviyesi açık bir şekilde düştü ve önceki maçlarda ortaya çıkan bazı olumsuzluklar yeniden belirdi; özellikle de takım konsantrasyonunu kaybettiğinde, sertlik düzeyi ve taktik disiplin gerilediğinde.

Bu düşüşe rağmen, takım içinde belli bir dengeyi koruyan oyunculardan biri Tchouameni'ydi. Fransız oyuncu, durumu kurtarmak için dört farklı anda müdahale etti ve takımın rekabet gücünün bir kısmını yitirdiği maç dönemlerinde Real Madrid'in daha büyük sorunlara düşmesini engellemeye katkıda bulundu.

Katılımı maç öncesinde beklenenden daha fazla olmasına rağmen, Tchouameni son derece olumlu bir izlenimle sahadan ayrıldı. Geri döndü ve bu kez kalıcı görünen bir şekilde.

Mourinho'nun projesinde köşe taşı

Tchouameni'nin dönüş hikâyesindeki en önemli nokta bu. Mourinho ona yalnızca orta sahada savunma görevi üstlenebilecek bir oyuncu olarak bakmıyor; onu uzun vadede Real Madrid sistemine düzeni ve kontrolü yeniden getirebilecek kişilik olarak görüyor.

O, top kaybedildiğinde takımı koruyabilen, rakiplerin önündeki alanları kapatabilen ve özellikle rakip topu Real Madrid'in hatları arasındaki bölgelerde kaptığında kontra atakları önleyebilen oyuncu.

İşte bu nedenle, Tchouameni'nin bu zamanlamadaki dönüşü Portekizli teknik direktör açısından büyük önem taşıyor gibi görünüyor. Fransız oyuncu artık gelecek derbide forma giymek için güçlü bir aday hâline geldi; hatta Wanda Metropolitano'da ilk on birde başlaması için gerçek bir şansı var. Ancak nihai karar, Elche karşısında 86 dakika oynamasının ardından alacağı dört günlük dinlenmenin sonrasında fiziksel durumunun değerlendirilmesine bağlı olacak.

İlk işaretler olumlu görünüyor, oyuncunun kendini hissedişi iyi ve bu da daha fazla dakikaya ve daha fazla katılıma kapı aralıyor. Ardından Fransa Milli Takımı ile uluslararası ara dönemi geliyor; sonrasında Tchouameni, sadece bir orta saha oyuncusundan daha fazlası olacağı yeni bir aşamaya Real Madrid ile başlayacak.

O, hatlar arasındaki bağlantı halkası, takımın bütünlüğünü koruyan taktiksel yapıştırıcı ve Mourinho'nun düzeni ile kontrolü yeniden dayatmak için aradığı unsur olacak. Tchouameni geri döndü, ama dönüşü sıradan değil.