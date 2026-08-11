8 yılın ardından: Araujo, Barcelona'ya veda ediyor

Ronald Araujo, Katalan kulübünde geçirdiği 8 yılın ardından takımla olan yolculuğunun sona erdiğini duyurarak Barcelona taraftarlarına bir veda mesajı gönderdi. Bu gelişme, oyuncunun İngiltere ekibi Liverpool'a kiralık olarak transfer olmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Araujo, Hansi Flick ile yaptığı görüşmenin ardından Liverpool ile yeni bir deneyim yaşamaya karar verdi; zira bu sezon Barcelona'da ihtiyaç duyduğu süreleri alamayacağının farkına vardı. İngiltere kulübüne 55 milyon euro değerinde satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak katıldı.

Uruguaylı defans oyuncusu Instagram üzerinden şunları yazdı: "Yeni bir meydan okumayla yüzleşmenin vakti geldi. 8 yılın ardından yanımda pek çok güzel anı, edindiğim bilgiler ve her şeyden önemlisi bu yolculukta bana eşlik eden pek çok insanı taşıyorum. Size her zaman minnettar kalacağım, culers."

Araujo, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea karşısında yaptığı bir hatanın ardından büyük baskı altına girmesiyle Barcelona'daki ilk 11 yerini kaybetmiş, daha sonra sahaya dönmesine rağmen ilk 11'deki yerini geri kazanamamıştı.

Ayrılığı, Barcelona'nın Ocak 2025'te Juventus'un yaklaşık 50 milyon euro değerindeki teklifini reddetmesine rağmen gerçekleşti; oyuncu bu teklifin ardından, kulübün liderlerinden biri olma hayalini kurduğu ve bunu gerçekten de gerçekleştirdiği kulübüyle sözleşmesini yenilemişti.

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