8 yıl sonra: Barcelona, oyuncusunun özel bir anlaşmayla ayrılığını açıkladı

Barcelona, genç oyuncusu Toni Fernandez'in İtalyan ekibi Venezia'nın kadrosuna katılmak üzere ayrıldığını açıkladı. Varılan anlaşma, 18 yaşındaki oyuncunun Katalan kulübünün çatısı altında geçirdiği 8 yılın ardından buradaki kariyerini sona erdirdi.

Barcelona açıklamasında, oyuncuyu gelecekte yeniden satın alma hakkını ve olası bir transferinden elde edilecek bedelin bir yüzdesini elinde tuttuğunu belirtti. Venezia ise transferin başlangıçta kiralık olarak gerçekleştiğini, belirli şartların oluşması durumunda geçerli olacak bir zorunlu satın alma maddesinin bulunduğunu açıkladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre anlaşma, Toni Fernandez'in Venezia'ya kiralık olarak transfer olmasını ve yeni İtalyan takımıyla 3 maça çıkmasının ardından 4 milyon euro karşılığında satın alınmasının zorunlu hale gelmesini öngörüyor.

Genç oyuncu, Barcelona akademisinde geçirdiği yılların ardından futbol kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Fernandez, 2018 yazında Espanyol'dan gelerek "La Masia"ya katılmış, ardından çeşitli yaş kategorilerinden geçerek A takıma kadar yükselmişti.

Toni Fernandez, Barcelona ile ilk maçına 4 Ocak 2025 tarihinde, Kral Kupası'nda Barbastro karşısında Pablo Torre'nin yerine oyuna girerek çıkmıştı.

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16 yıl 5 ay 17 günlük yaşıyla, yirmi birinci yüzyıl içinde Barcelona A takımında ilk maçına çıkan Lamine Yamal'dan sonraki en genç ikinci oyuncu oldu.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeni bir fırsat yakaladı. Flick, onu Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda Girona karşısında ilk 11'de sahaya sürmüş, oyuncu ilk yarının sonunda sahayı terk etmişti.

Toni Fernandez, Katalan kulübünün onu gelecekte geri alma seçeneğini elinde tutmasıyla birlikte İtalyan futbolunda yeni bir tecrübe yaşamaya karar vermeden önce, Barcelona A takımı forması altında yalnızca iki maça çıktı.

Oyuncu, Venezia'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Venezia'yı, bana sundukları önemli proje ve ilk andan itibaren bana duydukları güven nedeniyle seçtim. Evden ayrılmak hiçbir zaman kolay değil, ama elimden gelenin en iyisini ortaya koymak ve bu yeni meydan okumayla yüzleşmek için çok heyecanlıyım."

Şunları ekledi: "Venezia'nın beni kadrosuna katma isteğini öğrendiğim andan itibaren takımın maçlarını takip etmeye başladım. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum: Birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz ve ulaşmalıyız."

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