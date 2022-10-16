Kunt, 55 yıl boyunca aralıksız oynadığı futbol kariyerinde rekor peşinde...

Şerif Kunt, 55 yıldır futbol hayatını sürdürüyor ve futbol onu bırakmayana kadar onun aşkından vazgeçmeye niyeti yok.

73 yaşındaki Kunt, dünyanın en yaşlı futbolcusu olmak için çalışmalarını her gün sürdürüyor ve 55 yıldır aralıksız futbol oynuyor.

1967 yılında Trabzon Araklıspor’da futbola başlayan Kunt, 2022-2023 sezonunda 1’inci Amatör Küme takımlarından Nevşehir Anadolugücü’nün yolunu tuttu ve o günden bu yana futbol kariyeri sürüyor.

Kunt'un tek hedefi, 74 yaşında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanını elinde bulundurarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Mısırlı eski futbolcu Ezzeldin Bahader’in rekorunu egale etmek.

Ne söylendi?

Şerif Kunt, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var.

"Necmati GSK, Uçarsuspor, Zaferspor, Osmaniye Karaçayspor, Mardin Kızıltepespor, Erzurum Harb-İş Spor, Yozgat Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadım. Bu sene de Nevşehir Anadolugücü’ne transfer oldum.

"Futbol yaşantım çok titiz bir çalışmayla başladı. Çocukluğumuzda amatör lig vardı, genç takımlar yoktu. O nedenle futbola geç başladım. Profesyonel ligler kurulduktan sonra futbola başladım.

"Hiç profesyonel olmadım, hep amatör oldum, amatör yaşadım. Ben futbola savunmada başladım, daha sonra orta saha ve forvete dönük oynadım. Gençlerle beraber oynamak ayrı bir gurur.

"Ben oğullarım Bilal Kunt ve Fazlı Kunt ile beraber 10’ar yıl arayla aynı takımda forma giydim. Baba-oğul aynı takımda oynadık. Ben Zaferspor’da 33 yıl başkanlık, antrenörlük ve futbolculuk yaparken, eşim Hafize Kunt da genel kaptanlık yaptı.

"Bu öyle tahmin ediyorum ki dünyada bir rekordur. Sahaya çıkıp, lisanları verir, esame listesini imzalar ve futbolcularla gerekli iletişimi sağlardı.

"Bu da gurur verici bir olay. Torunum ile de oynamak benim en büyük arzularımdan biri. Kendisi Kastamonu’da, inşallah bir gün onunla sahada buluşuruz” dedi.

AA

"Sağlığımı spora borçluyum"

Kunt, şöyle devam etti: “Özel bir bankada görev yaptım. Görevim esnasında evrak dağıtımı yapardım. Bunları yaparken sabahtan akşama kadar yürür, aynı zamanda da idman yapardım.

"İdmanlarımı sabah erken kalkıp yapıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Zaferspor’da başkanlık yaparken oyuncularımla ve oğullarımla beraber idman yapıyordum.

"Genç sporcu kardeşlerim kendine bakmalı, spor yapmalı, alkol ve sigaradan uzak durmalı. Kafalarında spor olmalı. Bu sayede uzun süre hayata tutunurlar.

"Ben hastaneye ender giden bir insanım. Sağlığımı spora borçluyum.

“Hedefim ülkemize dünyanın en yaşlı futbolcu unvanını taşımak. Futbol oynayan en yaşlı oyuncu unvanı için çalışıyorum. Bunun yanında en uzun yıl sahada kalan oyuncu olma hedefim var."

Türk futbolunda özellikle amatör futbolcular için saha sayısının yeterli olmadığını vurgulayan Kunt, sayının sartmasıyla daha fazla futbolcunun Türk futboluna kazandırılacağının altını çizdi.