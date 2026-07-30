70 milyon euroya: Real Madrid'in yıldızı Premier Lig'e

Real Madrid, Fulham ile mevcut yaz transfer döneminde Kraliyet Kulübü'nün forveti Gonzalo Garcia'nın 70 milyon euro karşılığında İngiliz kulübüne transferini öngören bir anlaşmaya vardı.

"Cadena COPE" radyosuna göre Real Madrid, geçen sezon A takımla 39 maça çıkarak sekiz gol kaydeden ve bunların altısını La Liga'da atan oyuncuyu geri alma hakkını elinde tutuyor.

Gonzalo'nun ayrılığıyla birlikte Real Madrid, "La Fabrica" akademisinde (kulübün altyapı akademisi) yetiştirdiği oyuncular sayesinde gelir elde etme yolundaki serüvenine devam ediyor.

Kraliyet Kulübü, forvet karşılığında elde edeceği 70 milyon euroluk meblağa ek olarak; Nico Paz (60 milyon euro), Victor Muñoz (20 milyon euro), Alvaro Rodriguez (12,5 milyon euro), Rafael Marin (15 milyon euro), Alex Jimenez (12,5 milyon euro), Mario Martin (3,5 milyon euro) ve Fran Garcia'nın (4 milyon euro) satışından da kâr elde etti.

Bu, Gonzalo'nun Fulham'ın yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile birlikte çalışacağı üçüncü kez olacak; zira Arbeloa onu daha önce Real Madrid'in yedek takımında ve A takımda çalıştırmıştı, şimdi ise üçüncü durak Premier Lig'de gelecek.

Bu transferin resmen tamamlanmasının ardından, geçen sezonun ortasında Lyon'a kiralanan ve Real Madrid içinde bir şans yakalamayı uman genç Brezilyalı Endrick'in umutlarını yeniden canlandırması bekleniyor.