7 yıl sonra… Kulüp, liderlerinden birini bedelsiz olarak kaybetti

Suudi kulübü Al-Ittihad, yaz transfer döneminde kadrosundan bedelsiz olarak ayrılan lider oyuncularından birini kaybetti.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, "X" sitesindeki resmi hesabından attığı bir tweet'te, Al-Ittihad oyuncusu Abdulaziz Al-Bishi'nin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak takımdan ayrıldığını bildirdi.

Gazete, Suudi kanat oyuncusunun sezon sonunda Al-Ittihad ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Al-Ittifaq kulübüne bedelsiz transfer olmak üzere sözleşmeyi imzaladığını belirtti.

Al-Bishi, Ocak 2019'da Al-Faisaly'den Al-Ittihad'a transfer olduğundan beri "Al-Amid"de forma giyiyordu. 2023-2024 sezonunda Dhamk'a kiralanmış, ardından geri dönerek takımın liderlerinden biri olmuştu.

Bu süre zarfında 32 yaşındaki oyuncu, Al-Ittihad formasıyla çeşitli turnuvalarda toplam 162 maça çıktı; bu maçlarda 11 gol attı ve 16 asist yaptı; ayrıca takımın iki kez Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna, birer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

Geçen sezon El-Beşi’nin performansı düşüş gösterdi; 24 maçta forma giydi, bunların çoğunda yedek kulübesinden oyuna girdi ve sadece tek bir gol attı.

Al-Bishi’nin futbol kariyerinde, Al-Shabab, Al-Taawoun, Al-Faisaly, Al-Ittihad ve Damak’ın ardından Al-Ittifaq, birinci takım seviyesinde forma giyeceği altıncı kulüp olacak.