7 numaralı oyuncu... Eski Al-Ahli oyuncusu, Al-Hilal’ın en son kurbanı oldu

2026-2027 futbol sezonunun başlamasından önce, eski Al-Ahli oyuncusu, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin kararıyla Al-Hilal kulübünün en son kurbanı oldu.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Al-Hilal kulübünün oyuncusu Abdulkarim Darci'nin önümüzdeki sezon sonuna kadar kiralık olarak Abha takımına transferini kabul ettiğini bildirdi.

Gazete, bu transferin amacının, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin planlarında yer almayan oyuncuya önümüzdeki sezon düzenli olarak forma giyme fırsatı vermek olduğunu açıkladı.

Darsi'nin ayrılışı, önceki sezonun sonunda eski kulübü Al-Ahli ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, geçen yaz transfer döneminde serbest transfer olarak kulüple imzaladığı tek sezonun ardından gerçekleşti.

Darcy, sözleşmelerin sona ermesi ya da başka kulüplere transfer olması nedeniyle, Al-Hilal’ın yeni sezonda kadrosundan çıkardığı yedinci oyuncu oldu.

Inzaghi, kaleci Ahmed Abu Rasin, savunma oyuncusu Ali Al-Bulaihi ve forvet Abdullah Radif’i takım kampından çıkarmıştı. Ayrıca, sözleşmesi sona eren İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari ve Al-Qadisiyah’a transfer olan Muhammed Al-Qahtani’nin yanı sıra, Ajax Amsterdam’a transfer olmak üzere olan Brezilyalı forvet Marcos Leonardo da takımdan ayrıldı.

Darcy’nin geçen sezon Al-Hilal formasıyla 28 maçta toplam 510 dakika sahada kaldığı, ancak bu süre zarfında ne gol attığı ne de asist yaptığı belirtiliyor.