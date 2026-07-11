68 yıl boyunca ayakta kaldı… Messi’nin önünde parıldayan mucizevi bir rakam

Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın bu edisyonunda 8 gol attı.

Messi, yarın Pazar günü Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak ve gol sayısını artırmayı hedefliyor.

"Sport" gazetesi, Messi'nin Fransız oyuncu Just Fontaine'in 1958 İsveç Dünya Kupası'nda kaydettiği 13 gollük muhteşem rekordan sadece 5 gol uzakta olduğunu belirtti.

Gazete, “Bu rakam ulaşılması zor, hatta neredeyse imkansız görünüyor, ancak ‘imkansız’ kelimesinin sözlüğünde yer almadığını defalarca kanıtlamış bir oyuncu varsa, o da Messi’dir” diye belirtti.

Juste Fontaine, kariyeri boyunca sadece bir kez Dünya Kupası’nda yer aldı, ancak bu turnuva her açıdan olağanüstüydü.

Fransız forvet, 1958 İsveç Dünya Kupası’nda 13 gol attı; bu başarıyı sadece 6 maçta elde etmişti, ancak bu, ona Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırmaya yetmedi. Final maçı İsveç ile Brezilya arasında oynandı ve efsane Pelé liderliğindeki Samba takımı maçı kazandı.

Messi ise şu ana kadar 5 maçta 8 gol attı; Cezayir’e karşı 3, Avusturya’ya karşı 2, Ürdün, Yeşil Burun Adaları ve Mısır’a karşı ise birer gol kaydetti.

İlginç olan ise Messi’nin Avusturya ve Mısır karşısında iki penaltı kaçırmış olması; bu da şu ana kadar 10 gole ulaşabileceğini gösteriyor.