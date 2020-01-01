606 resmi maç, 16 kupa: Türk futbolundan Selçuk İnan geçti

Profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayan 35 yaşındaki Selçuk, Türk futbol tarihinde önemli başarılara imza attı.

formasıyla 35 yaşında futbolu bırakan Selçuk İnan, 20 yıl süren kariyerinde Türk futboluna derin izler bıraktı.

Futbola 1999 yılında Hatay'ın Karaağaçspor takımında başlayan Selçuk İnan, 1 yıl sonra o dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Çanakkale Dardanelspor'un altyapısına transfer oldu ve profesyonelliğe geçiş yaptı.

A takımdaki ilk resmi maçına 2002-2003 sezonunda çıkan Selçuk, Çanakkale temsilcisinde 3,5 sezon top koşturdu. TFF 1 . Lig'de 76 maçta forma giyen Selçuk İnan, 6 kez fileleri havalandırdı.

Manisaspor ile Süper Lig'e adım attı

Çanakkale Dardanelspor'da gösterdiği performansla dönemin Süper Lig ekibi Manisaspor'a transfer olan Selçuk, Ege temsilcisinde de 2,5 sezon forma giydi.

Daha fazla takım

Manisaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan, Arda Turan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Filip Holosko ve Uğur İnceman gibi Türk futbolunda adından söz ettiren futbolcularla görev yaptı. Selçuk, Manisaspor'da 75 Süper Lig maçına çıktı ve 11 kez gol sevinci yaşadı. Kupası'nda ise 11 maçta görev alan orta saha oyuncusu, 1 kez fileleri havalandırdı.

Selçuk İnan, Manisaspor'da top koştururken Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon'a Türkiye'deki ilk frikik golünü atan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

macerası

Manisaspor'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Selçuk İnan, 2008-2009 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer oldu.

Manisa temsilcisinde birlikte çalıştığı Ersun Yanal'ın takımına geçen Selçuk, Türk futbolunda ağırlığını göstermeye başladı. Orta sahada Gustavo Colman, hücum hattında da Burak Yılmaz ile iyi bir uyum yakalayan Selçuk, bordo-mavili takımdaki futboluyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Karadeniz temsilcisinde 3 sezon forma giyen Selçuk İnan, 93 lig maçına çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavili formayı 15 Türkiye Kupası, 4 UEFA ve 1 TFF Süper Kupa maçında terleten Selçuk, bu kulvarlarda gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'la futbol tarihine geçti

Trabzonspor'daki sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, 2011'de Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

2010-2011 sezonunda şampiyonluk yarışını son haftaya kadar kovalayan Karadeniz temsilci ile yola devam etmeyen Selçuk, 'nin de teklifine rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Türk futbol tarihine geçen futbolculardan biri oldu. Süper Final oynanan ilk sezonunda 39 lig karşılaşmasına çıkan Selçuk, attığı 13 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi.

Selçuk, Galatasaray'da geçirdiği 9 sezonda 246 lig maçında forma giyip, 45 gole imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir kez çeyrek final, bir kez de son 16 turuna yükselme başarısı gösteren takımın önemli parçası olan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu kulvarda 34 müsabakada görev aldı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde 4 müsabakada görev yapan Selçuk İnan, 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla Ziraat Türkiye Kupası'nda 40 müsabakaya çıkan Selçuk, 10 kez rakip ağları sarstı. Selçuk İnan, TFF Süper Kupa'da da 7 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla attığı şık frikik golleriyle akıllarda yer etti.

606 resmi maç

Selçuk İnan, yaklaşık 20 yıl süren kariyerinde kulüpler düzeyinde 606 resmi maça çıktı.

Kariyerinde 4 farklı takımda top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 414, TFF 1. Lig'de 76, Türkiye Kupası'nda 66, TFF Süper Kupa'da 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8, toplam 606 müsabakada forma giydi.

Selçuk, bu karşılaşmalarda toplamda 84 kez fileleri havalandırdı.

16 kupa kaldırdı

Selçuk İnan, kariyerinde 14'ü Galatasaray'da, 2'si Trabzonspor'da olmak üzere 16 kez kupa sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray'da forma giyen ve kaptanlık yapan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

Selçuk, 3 sezonluk Trabzonspor kariyerinde ise birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferinde kadroda yer aldı.

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Milli takım kariyeri

Selçuk İnan, farklı kategorilerde 133 kez milli formayı terletti.

A Milli Takım'daki ilk maçına 2007'de 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Moldova karşılaşmasıyla çıkan Selçuk, toplamda 60 kez A Milli formayı sırtına geçirdi.

Ay-yıldızlı takımda 8 kez gol sevinci yaşayan Selçuk İnan, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yapılan son grup maçının 89. dakikasında attığı frikik golüyle millileri turnuvaya götüren isim oldu.