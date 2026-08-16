60 milyonluk transfer: Real Madrid, Barcelona ve Atletico'nun önüne geçti

Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid; İspanyol basınında yer alan haberlere göre, İspanya La Liga'nın büyük kulüplerinin genç oyuncuya yönelik ilgisinin artması üzerine, Alkmaar'ın orta saha oyuncusu genç Hollandalı Kees Smit'i transfer etme yarışına ortaklaşa girdi.

İspanyol "As" gazetesi, üç kulübün de 20 yaşındaki Smit'in geleceğine dair gelişmeleri yakından takip ettiğini ortaya koydu. Oyuncu, Avrupa kıtasında orta saha bölgesinde yükselen en dikkat çekici yeteneklerden biri olarak görülüyor. Bu esnada mevcut transfer döneminde onu kadrosuna katmak için en ciddi adımı atan takım Real Madrid gibi görünüyor.

Real Madrid, orta sahasına yeni bir takviye ararken, Smit kraliyet kulübü içinde büyük bir takdir görüyor. Barcelona ve Atletico Madrid ise oyuncuyu, orta ve uzun vadede üzerine inşa edilebilecek bir yatırım projesi olarak değerlendiriyor.

Üç İspanyol kulübünün Smit'e olan ilgisi, oyuncunun Alkmaar'daki parlak performansının ardından geldi. Teknik yetenekleri, oyun kurma becerisi ve maçların temposunu kontrol etme kabiliyeti sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, Avrupa'nın büyük kulüpleri için giderek daha cazip bir hedef haline geldi.

Haberlere göre Alkmaar, oyuncunun değerini yaklaşık 60 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam, özellikle genç orta saha oyuncularına olan talebin artmasıyla birlikte bu yaz transfer piyasasında görülen yüksek değerlerle kıyaslandığında, pazarlığa açık bir rakam olarak değerlendiriliyor.

Smit'in bir İspanyol kulübüne transfer olma ihtimalini güçlendiren bir diğer gerçek ise, oyuncunun işlerini dünyanın en önde gelen oyuncu menajerlerinden biri olan Portekizli Jorge Mendes'in yönetmesi. Mendes'in üç kulüple de güçlü bir ilişki ağına sahip olması, oyuncunun bir sonraki durağını belirlemede etkili bir rol oynayabilir.

Real Madrid, özellikle orta sahasını güçlendirmeye çalışması nedeniyle şu an için Smit'i transfer etme yarışında avantajlı taraf gibi görünüyor. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid'in de tabloda yer alması, transferi İspanyol futbolunun üç devi arasında umut vadeden bir Avrupalı yetenek üzerinde yeni bir mücadeleye dönüştürebilir.