Şabab kulübü, bu yaz transfer döneminde ilk transferini eski İttihad oyuncusuyla anlaşarak gerçekleştirdi.

Şabab kulübü, "X" üzerindeki resmi hesabından, İttihad'ın eski orta saha oyuncusu Avad el-Naşiri ile "Kaplanlar" ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak anlaştığını duyurdu.

Başkent kulübü, Suudi oyuncunun 2028'de sona erecek iki sezonluk bir sözleşmeyle takıma katılacağını ve sözleşmenin bir sezon daha uzatılma imkânının bulunduğunu açıkladı.

Avad el-Naşiri, bu yaz transfer döneminde Kolombiyalı forvet Ricardo Carballo, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ve Suudi kanat oyuncusu Abdulaziz el-Bişi'nin ardından İttihad kulübünden ayrılan dördüncü isim oldu.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun sonunda biten sözleşmesinin yenilenmemesinin ardından bonservissiz olarak ayrıldı. Bu ayrılık, 2020'de ilk kez A takıma yükseltilmesinden bu yana İttihad ile geçirdiği 6 yılın sonunda gerçekleşti.

El-Naşiri, Cezayirli Nureddin Bin Zekri'nin ardından göreve gelen yeni Alman teknik direktör Thomas Letsch yönetiminde, Şabab kulübünün bu yaz transfer döneminde resmen bağladığı ilk transfer oldu.

Avad el-Naşiri, 2023 Arap Körfezi Kupası'nda birlikte mücadele ettiği Suudi Arabistan Millî Takımı'na geri dönebilmek amacıyla, Şabab kulübü aracılığıyla asıl kadroda oynama fırsatını yeniden yakalamayı hedefliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Suudi orta saha oyuncusu son altı sezonda İttihad kulübünün A takımıyla 80 maça çıktı ancak bu maçlarda herhangi bir gol atmayı ya da asist yapmayı başaramadı.