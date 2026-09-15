Denzel Dumfries, sağ bek mücadelesini Trent Alexander-Arnold karşısında kendi lehine çevirdi. Real Madrid'in bu sezonki ilk altı maçının beşinde ilk on birde başlayan Hollandalı oyuncu, savunmanın sağ tarafını doldurma konusunda José Mourinho'nun ilk tercihi olduğunu sessiz sedasız kanıtladı ve şu an için tartışmaya açık görünmeyen bir üstünlük sergiledi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, geçen sezon Liverpool'dan Real Madrid'e katılan Alexander-Arnold, bek olarak sadece bir maçta ilk on birde başladı.

Buna, Mourinho'nun onu defansif orta saha mevkisinde kullanmaya karar verdiği Inter karşısındaki performansı da eklenebilir. İngiliz oyuncu, bu mevkide, İtalyan takım karşısında zorlanmasına rağmen, öne çıkan şut yeteneğini ve oyun kurmaya başlama becerilerini değerlendirebiliyor.

Mourinho onun çabasını takdir etti; ancak mevkilerindeki bu çeşitlilik, savunma mevkisini doldurmaya ne kadar uygun olduğuna dair şu an var olan şüpheleri yansıtıyor.

Mourinho'nun aradığı güven

Mourinho şu an için Dumfries'in sahip olduğu hücum gücünü, fiziksel gücü ve savunma sağlamlığını tercih ediyor.

Hollandalı oyuncu, topsuz alanda daha düzenli olması, ikili mücadelelerde güçlü olması ve Portekizli teknik direktörün oluşturmak istediği güçlü ve hızlı bir takım kurma fikrine mükemmel şekilde uyan fiziksel yeteneklere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Trent daha iyi bir ayağa sahip ve farklı hücum çözümleri sunuyor. Uzun pas atma kabiliyeti ve topu gönderme isabeti, çok az sayıda bekte bulunan seviyelere ulaşıyor; ancak o, savunma düzeyinde her zaman daha fazla zorlandı.

Mourinho son derece hassas bir bölgede ödün vermek istemiyor; bu nedenle sezon başında Dumfries'in güvenilirliğine dayanmayı tercih etti.

Buna karşılık, İngiliz oyuncu şu ana kadar İspanya'nın başkentine tam olarak uyum sağlayamadı. Beyazlı formayla ilk sezonu zordu ve süreklilik yakalamasını engelleyen çeşitli fiziksel sorunlar yaşadı.

Maçlara az çıkması ve takımdaki rolü onu olumsuz etkiledi, bu da Dünya Kupası'nda yer alamamasına yol açtı. Yeni sezona konumunu geri kazanma hedefiyle başladı; ancak karşısında çok daha sağlam bir Dumfries buldu.

Sağ kanadın net sahibi

Sağ bek mevkisindeki rekabet, sol taraftaki aynı rotasyonu yaşamıyor. Zira o tarafta Carreras, Cucurella ile anlaşma yapılmasına rağmen ilk on birde şanslar bulmayı sürdürürken, Mourinho dakikaları daha fazla paylaştırdı.

Sağ tarafta ise Dumfries, Trent'in bir adım önünde başladı ve mevkinin sahibi oldu.

Üst üste iki maç oynanacak olan bu hafta yeni ipuçları verebilir; ancak yön her zaman net görünüyor.

Dumfries'in, Mourinho'nun savunma sağlamlığına dayanacağı en yüksek zorluk derecesindeki bir maç olan Atletico karşısında ilk on birde başlayacağı kesin.

Soru, kağıt üzerinde daha az zorlu bir rakip olan Elche karşısında ne yapacağıyla ilgili kalıyor; onun karşısında bazı değişiklikler yapmaya karar verebilir.

O maç, Trent için olası bir fırsat gibi görünüyor; ancak bu senaryoda bile Dumfries, istatistiklere göre üstünlüğe sahip. Zira Hollandalı oyuncu, Mourinho'nun güvenini kazandı ve sağ bek mevkisi şu an için açıkça ona ait hale geldi.



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