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6 hafta sonra: Al Hilal, Salem al-Devseri'ye yeniden kavuşuyor

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Sevindirici haber

Hilal kulübü, kaptanı Salem el-Devseri'nin sakatlık nedeniyle yaklaşık 6 hafta süren yokluğunun ardından rehabilitasyon programına devam etmek için bugün kulüp tesislerine döndüğünü duyurdu. Bu yeni adım, "lider"in yıldızını sahalara dönüşe ve takımla oynamaya hazır hale gelmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

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Hilal'in "X" platformundaki resmi hesabı, Devseri'nin kulüp tesislerinde göründüğü bir video yayınladı. Video, oyuncunun geçtiğimiz dönemde kendisini maçlardan uzak tutan ve takımla yaptığı antrenmanlardan mahrum bırakan diz tendonu ameliyatının ardından, tedavi programının yeni bir aşamasına başlamasıyla eş zamanlı olarak paylaşıldı.

Devseri şu anda Hilal bünyesinde tıbbi ekibin gözetiminde bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor. Önümüzdeki aşamada, kondisyon oranlarını yükseltmek ve rehabilitasyon sürecini kademeli olarak tamamlamak amacıyla fitness salonunda antrenmanlar yapılması, ardından da topla yapılan antrenmanlara geçilmesi planlanıyor.

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Hilal'in açıkladığına göre, oyuncu ameliyat olmasının üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 6 haftayı tamamladı; tam anlamıyla maçlara dönebilecek hale gelmeden önce tıbbi değerlendirmeye göre 2 ila 4 hafta arasında değişen ek bir süreye daha ihtiyaç duyuyor.

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Tahminler, rehabilitasyon aşamaları belirlenen programa uygun olarak herhangi bir aksilik yaşanmadan ilerlemesi halinde, Devseri'nin önümüzdeki milli araının ardından sahalara dönebileceğine işaret ediyor. Ardından maç ritmini yeniden kazanmaya ve kademeli olarak teknik ekibin hesaplarına dahil olmaya başlayacak.

Salem el-Devseri, geçtiğimiz temmuz ayında diz tendonu ameliyatı geçirmiş, ilk tahminler ise en az 6 ila 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağına işaret etmişti. Bu da oyuncunun şu anda beklenen dönüş tarihine yaklaştığı anlamına geliyor.

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