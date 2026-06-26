55 milyon sterlinlik teklifi reddetti… Newcastle, Arsenal’e kapıyı kapattı

Brezilya kaynaklarından gelen haberlere göre, Newcastle United kulübü, orta saha yıldızını kadrosuna katmak isteyen Arsenal’in 55 milyon sterlinlik resmi teklifini reddetti.

Bu gelişme, "Topçular"ın yetkililerinin Brezilyalı Bruno Guimarães ile ön görüşmeler başlatmasının ardından geldi. Görüşmelerde, transferin gerçekleşebileceğine dair umut verici sinyaller vardı; ancak ESPN, Newcastle yönetiminin takımın temel direklerinden birini kesinlikle elinden çıkarmayacağı yönündeki mevcut tutumunda ısrarcı olduğunu doğruladı.

Newcastle yönetimi, Gemarish'i yeni bir sözleşmeyle kulübe bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle de Brezilyalı milli oyuncunun, Ocak 2022'de Fransız takımı Olympique Lyon'dan transfer edildiğinden bu yana devam eden mevcut sözleşmesinin sadece iki yılı kalmış olması nedeniyle bu çaba daha da önem kazanıyor. Gemarish, İngiliz kulübünün formasıyla 150'den fazla maça çıktı.

Bu ısrarlı tutum, Newcastle’ın kadrosunu korumak için muazzam bir baskı altında olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor; özellikle de yıldız oyuncusu Anthony Gordon’u Barcelona’ya kaptırmasının ardından, diğer birçok oyuncuya da büyük kulüplerin ilgisinin artmasıyla birlikte.

Öte yandan Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihi bir başarıya imza attıktan sonra, bu yaz orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği pozisyonlardan biri olarak görüyor.

Premier Lig şampiyonunun hedefleri Gemarish ile sınırlı değil; kulüp, Newcastle'da forma giyen İtalyan Sandro Tonali'yi de takip ediyor. Ancak şu ana kadar bu transferde en aktif olan Tottenham gibi görünüyor ve Manchester City de bu transferin peşinde. Ayrıca Arsenal yönetimi, Aston Villa’dan Morgan Rogers’a da göz dikmiş durumda; bunun yanı sıra Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez’e olan ilgisi de devam ediyor.