50 milyon euro değerindeki oyuncu, Liverpool'dan resmen ayrıldı

Ibrahima Konaté, Liverpool'dan resmen ayrılıyor. Fransız stoper, Anfield'daki sözleşmesinin uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Cumartesi günü duygusal bir mesajla kulübe veda etti.

Böylece Liverpool ve Konaté arasındaki beş yıllık işbirliği sona erdi. 27 yaşındaki stoper, bu süre zarfında takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve yıllarca kaptan Virgil van Dijk ile güçlü bir savunma ikilisi oluşturdu.

Son aylarda Konaté'nin geleceği hakkında pek çok spekülasyon yapılıyordu. Fransız oyuncu nisan sonunda yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğunu belirtmiş olsa da, her iki taraf da nihayetinde bir anlaşmaya varamadı.

Liverpool, Cumartesi günü Dünya Kupası'na katılan Fransız oyuncunun ayrıldığını doğruladı. Böylece Konaté, transfer ücreti ödemeden yeni bir kulüp arayışına girebilir. Transfermarkt'a göre Konaté'nin şu anki piyasa değeri yaklaşık 50 milyon avro.

Defans oyuncusu, ayrıntılı bir veda mesajında The Reds'deki dönemine geri dönüyor. Konaté, "Beş yıl önce büyük hayalleri olan genç bir oyuncu olarak geldim. Bugün, hayatımın geri kalanında benimle kalacak anılarla ayrılıyorum" diye yazıyor.

Fransız oyuncu, saha dışındaki bazı zor anlara da değiniyor. Defans oyuncusu, bu yılın başlarında babasının vefatına ve Diogo Jota'nın kaybına atıfta bulunuyor. "En zor anlarda bile bu kulübe olan bağlılığım değişmedi. Bu forma için her şeyimi verdim."

Ayrıca Konaté, takım arkadaşlarına, antrenörlerine, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkürlerini dile getiriyor. Özellikle Anfield'daki atmosfer onu çok etkilemiş. “Anfield gerçekten çok özel bir yer. Sizin için oynamak, benim için hiçbir zaman sıradan bir şey olmadı.”

“Bu kolay bir veda değil, ama yeni bir meydan okuma ve yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Liverpool’u her zaman kalbimde taşıyacağım. YNWA,” dedi, kulüp için son maçını oynamış olan savunma oyuncusu.