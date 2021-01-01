50 euro'luk bahis Lewandowski'nin kariyerini değiştirdi

Robert Lewandowski, başarılı grafiğini Dortmund yıllarında Jürgen Klopp ile antrenmanda girdikleri bahse bağlıyor.

'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Dortmund yıllarındaki antrenörü Jürgen Klopp ile girdikleri bahsin kendisini geliştirdiğini söyledi.

The Players’ Tribune'e konuşan Lewandowski, "Dortmund'a gittiğimde yalnızca bir kelime Almanca biliyorum, o da 'Danke'ydi (Teşekkür ederim). Klopp yönetimindeki antrenmanın temposu çok yüksekti. Jürgen bana gülerek bir meydan okuma teklif etti. Antrenman maçında 10 gol atarsam 50 euro vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. İlk birkaç hafta neredeyse her seferinde ödeme yapmak zorunda kaldım. Jürgen bana gülüyordu." dedi.

Daha sonra kazanan tarafın kendisi olduğunu belirten Lewandowski, "Ancak birkaç hafta sonra işler değişti. Parayı toplayan taraf bendim. Böylece Jürgen bir gün bana "Artık tamam. Bu kadar yeterli. Hazırsın" dedi." şeklinde konuştu.

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Dortmund ile çıktığı 187 maçta 103 gol kaydeden Polonyalı yıldız, öğretmeni Jürgen Klopp'u yanıltmadı.