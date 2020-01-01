Ligue 1

5 büyük ligde pas yüzdesi en yüksek 20 oyuncu

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Abdou Diallo PSG 20102020
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Ligue 1'i domine eden PSG, oyuncu bazında pas isabeti yüzdesinde de zirvede yer alıyor.

Avrupa futbolunda ikinci milli maç arasına girdik. Geride kalan periyotta takımların belirgin özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle ligini domine etmeye başlayan Paris Saint Germain pas istatistikleriyle ön plana çıkarken Barcelona'dan sadece Pique'in listeye girmesi dikkat çekti.

İşte Avrupa'nın 5 liginde pas isabet yüzdesi en yüksek 20 oyuncusu;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Takım Maç İsabetli pas Pas %
    Abdou Diallo PSG 8 381 95.01
    Jason Denayer Lyon 8 462 94.87
    Vlad Ciriches Sassuolo 6 419 94.37
    Presnel Kimpembe PSG 7 437 94.18
    Gian Marco Ferrari Sassuolo 7 539 93.41
    Ruben Dias Man. City 5 372 93.23
    Gerard Pique Barcelona 7 454 93.22
    Manuel Akanji Dortmund 6 490 92.98
    Steven Nzonzi Rennes 9 695 92.91
    Marquinhos PSG 7 374 92.8
    Thiago Silva Chelsea 5 463 92.79
    Tom Cairney Fulham 7 480 92.66
    Marco Veratti PSG 5 456 92.49
    Sergio Ramos Real Madrid 8 501 92.44
    Yerry Mina Everton 7 442 92.28
    Bruno Guimaraes Lyon 9 381 92.25
    Nico Elvedi M'Gladbach 7 451 91.85
    Fabian Ruiz Napoli 6 403 91.8
    Andy Pelmard Nice 8 443 91.72
    Nampalys Mendy Leicester 8 428 91.65

    * En az 350 isabetli pas veren oyuncular arasında

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