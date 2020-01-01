5 büyük ligde pas yüzdesi en yüksek 20 oyuncu
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Avrupa futbolunda ikinci milli maç arasına girdik. Geride kalan periyotta takımların belirgin özellikleri ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle ligini domine etmeye başlayan Paris Saint Germain pas istatistikleriyle ön plana çıkarken Barcelona'dan sadece Pique'in listeye girmesi dikkat çekti.
İşte Avrupa'nın 5 liginde pas isabet yüzdesi en yüksek 20 oyuncusu;
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|İsabetli pas
|Pas %
|Abdou Diallo
|PSG
|8
|381
|95.01
|Jason Denayer
|Lyon
|8
|462
|94.87
|Vlad Ciriches
|Sassuolo
|6
|419
|94.37
|Presnel Kimpembe
|PSG
|7
|437
|94.18
|Gian Marco Ferrari
|Sassuolo
|7
|539
|93.41
|Ruben Dias
|Man. City
|5
|372
|93.23
|Gerard Pique
|Barcelona
|7
|454
|93.22
|Manuel Akanji
|Dortmund
|6
|490
|92.98
|Steven Nzonzi
|Rennes
|9
|695
|92.91
|Marquinhos
|PSG
|7
|374
|92.8
|Thiago Silva
|Chelsea
|5
|463
|92.79
|Tom Cairney
|Fulham
|7
|480
|92.66
|Marco Veratti
|PSG
|5
|456
|92.49
|Sergio Ramos
|Real Madrid
|8
|501
|92.44
|Yerry Mina
|Everton
|7
|442
|92.28
|Bruno Guimaraes
|Lyon
|9
|381
|92.25
|Nico Elvedi
|M'Gladbach
|7
|451
|91.85
|Fabian Ruiz
|Napoli
|6
|403
|91.8
|Andy Pelmard
|Nice
|8
|443
|91.72
|Nampalys Mendy
|Leicester
|8
|428
|91.65
* En az 350 isabetli pas veren oyuncular arasında