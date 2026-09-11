İngiliz oyuncu Ivan Toney'in El Hazm karşısında Al Ahli forması altında yaşadığı tarihi geceye rağmen, iki gol atarak takımını galibiyete taşımasının ardından, İngiliz forvet karşılaşmadan kutlamaya yakışmayan bir anıyı da beraberinde götürdü; yaklaşık 5 ay önce gole çeviremediği son penaltıyı hatırlatan bir penaltıyı kaçırmasının ardından.

Al Ahli, ikinci yarının 48. dakikasında bir penaltı kazandı ve Toney, kişisel hat-trick'ini tamamlamak amacıyla topun başına geçti; ancak vuruşu ağlarla buluşamadı, El Hazm kalecisinin sol direğine çarptı ve böylece İngiliz forvet önündeki yeni bir fırsatı harcadı.

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Bu penaltı, Ivan Toney'in 2024 yazında Al Ahli'ye katılmasından bu yana kaçırdığı üçüncü penaltı oldu; İngiliz forvet, takımın kadrosunun temel unsurlarından biri hâline gelmiş ve Suudi Ligi'ne gelmesinden bu yana birçok gol kaydetmeyi başarmıştı.

Toney'in kaçırdığı son penaltı, geçtiğimiz nisan ayına dayanıyor; AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar temsilcisi Al Duhail ile yapılan karşılaşmada penaltı noktasından gol atmayı başaramamış, İngiliz forvet o dönemde benzer bir durum yaşamış, ancak gol içgüdüsünü hızla yeniden kazanmıştı.

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Toney'in Al Ahli forması altında kaçırdığı ilk penaltı ise geçtiğimiz şubat ayında Al Najma ile yapılan karşılaşmada olmuştu; böylece El Hazm penaltısı, Al Ahli ile yolculuğunun başından bu yana penaltı noktasından ağları sarsmayı başaramadığı üçüncü penaltı oldu.

Penaltıyı kaçırmasına rağmen bu durum, Toney'in El Hazm karşısındaki olağanüstü gecesini gölgede bırakmadı; iki gol atıp bir gol pası vererek golcü performansını sürdürdü ve bu sezon Al Ahli'nin en dikkat çekici hücum silahlarından biri olduğunu kanıtladı. Kaçırılan penaltı ise İngiliz forvet için tarihi bir başarıyı barındıran bir gecede yalnızca olumsuz bir ayrıntı olarak kaldı.