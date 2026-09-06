Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Mestalla Stadı'nda Valencia'yı beş golle geçtikleri farklı galibiyetin ardından büyük mutluluğunu dile getirdi. Takımının maça daha ilk dakikalardan itibaren hâkim olduğunu vurgulayan Flick, aynı zamanda maçların art arda gelmesiyle birlikte maç yönetimi ve efor dağılımının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Flick maçın ardından şunları söyledi: "Muhteşem bir maçtı, başından itibaren kontrolü elimizde tuttuk. Oyunun akışına hâkim olduk ve benim de arzuladığım şey buydu." Alman teknik adam, takımının maç boyunca attığı beş golü kutladıktan sonra oyuncularının performansını övdü.

Barcelona'nın İspanya Ligi'ndeki ilk 4 maçında 17 gol atıp yalnızca 2 gol yemesi konusunda ise Alman teknik direktör bireysel rakamların önemini azaltarak şunları ifade etti: "Benim için mesele sadece üç puandan ibaret." Ancak takımının, kapalı savunmalarla başa çıkmak, alanları değerlendirmek ve etkili bir şekilde hücum etmek için gereken kaliteye sahip olduğuna dikkat çekti.

Flick, maçın oynandığı zorlu koşullar göz önüne alındığında, özellikle de sıcaklığın 34 santigrat dereceye çıkmasıyla birlikte, kontrolün daha da önemli olduğunu ekleyerek şöyle konuştu: "Bunu görmek güzel, maça hâkim olmayı başardık. Mutluyuz."

Geniş çaplı galibiyete rağmen Flick bir miktar öz eleştiri yaparak oyuncularından her zaman direkt oyuna güvenmemelerini istedi ve şunları söyledi: "5-0 kazandıktan sonra bunu söylemenin gerekli olup olmadığını bilmiyorum ama maçı daha iyi kontrol etmeye çalışmamız gerekiyor. Çok fazla maç var ve enerjini her zaman iyi yönetmek zorundasın."

Alman teknik adam, Pau Cubarsi, Rodri ve Fermin Lopez'in gördüğü sarı kartlara da değinerek hakemin kararlarını, özellikle de Cubarsi'nin kartını kabul ettiğini vurguladı ve şöyle dedi: "İlki, Cubarsi'nin gördüğü kart hak edilmişti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor, hakem harika bir iş çıkardı."