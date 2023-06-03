41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Milan'daki geleceğini açıkladı: Emekli olacak mı?

Zlatan Ibrahimovic kendini Süpermen gibi hissettiğini söylerken emekli olmaya niyeti yok gibi duruyor.

Zlatan futbola devam etmek istiyor

Bir Süpermen gibi hissettiğini söylüyor

Milan ile sözleşmesi bu sezon bitiyor

NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic bu sezon yalnızca 4 maçta forma giydi ancak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? La Gazetta dello Sport'a konuşan Zlatan Ibrahimovic şunları söyledi: "Pes edecek biri değilim. Yardım edemiyorum ama yaptığım işten keyif alıyorum. Sanırım hala verebilecek çok şeyim var. Bırakmayı düşünmüyorum. Sanırım oynamaya devam edeceğim. Ama hayattaki gibi bir denge bulmalısınız eğer huzur almıyorsanız ve istikrarınız yoksa bir bombaya dönüşürsünüz ve bombalar patlar."

BÜYÜK RESİM: AC Milan ile sözleşmesi bu yaz sona eren Ibrahimovic henüz kulüple yeni sözleşme yapmadı.

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