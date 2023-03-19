Dünya futbolunun efsanelerindenden olan İsveçli yıldız, yıllanmış bir şarap gibi...

NE OLDU? Ibrahimovic, futbol tarihinin en sansasyonel figürlerinden birisi olmayı hep başardı, ancak yaşı 41 olduğunda bile adından söz ettirmeyi başarıyor.

İsveçli yıldız, Milan'ın deplasmanda Udinese ile oynadığı karşılaşmada takımının tek golünü penaltıdan kaydederek 41 yaş 166 günlükken Milan'ın efsane oyuncusu Alessandro Costacurta'nın rekorunu kırdı.

Costacurta, Serie A'da gol atan en yaşlı futbolcuydu, fakat artık o tahtta İsveçli golcü oturuyor.

Ibrahimovic'in gol atıp rekor kırmasına rağmen Milan, deplasmanda Udinese'ye 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

BÜYÜK RESİM: Udinese'ye karşı attığı gol, Ibrahimovic'in bu sezon Serie A'daki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

Sezonun çoğunda dizindeki sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan forvet oyuncusu, Cumartesi günkü karşılaşmaya kadar bu sezon sadece 3 kez oynayabilmişti.

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SIRADA NE VAR? Ibrahimovic ve Milan, 2 Nisan'da Serie A lideri Napoli ile karşılaştıklarında sahadan galibiyetle ayrılmayı umacaklar.

Milan'ın rekortmen golcüsü Ibrahimovic ise yeniden ağları sarsarak takımına 3 puan kazandırmayı arzulayacak.